Кокала: Левски бе клуб на доизживяване, но с идването на Сираков всичко си дойде на мястото!

30 април 2026, 11:33 часа 522 прочитания 0 коментара

Бившият треньор на Левски Емил Велев коментира представянето на „сините“ този сезон и спечелването на титлата на България. Както е известно, Кокала е последният наставник извел столичани до отличието, като това се случи през 2009 година. Велев даде дълго интервю пред колегите от „Диема“, в което сподели, че преди идването на Наско Сираков Левски е бил клуб на доизживяване, а сега всичко си е на мястото.

Емил Велев допълни, че къде заслужено, къде незаслужено, но е крайно време Левски да вдигне титлата. Той обърна внимание и на представянето на Лудогорец, което според него се движи в низходяща линия през последните две години.

„Аз мисля, че отдавна го казах – Левски ще е шампион. Това с колко точки разлика, абсолютно няма никакво значение. Важното е да сме шампиони, след като толкова много години давахме това нещо на Лудогорец. Къде заслужено, къде не е заслужено, но крайно време беше ние да станем шампиони“.

Емил Велев Кокала

„От 2009-а година, от моята шампионска титла, както се казва, много вода изтече. Много хора се смениха, много собственици, просто всичко се разводняваше. От клуб, който знаеше какво иска и какво преследва, се превърнахме в клуб на доизживяване. Радващото е, че последните години, след като дойде Наско Сираков като собственик, нещата тръгнаха нагоре и виждаме, че всичко си дойде на мястото. Най-радващото е, че стадионите, където играе Левски, винаги са пълни“.

„Да, в какво ли не ме спрягаха, че съм проклел отбора на сърцето си, едва ли не. Това са пълни глупости и няма никаква истина в това нещо. Но какво да ви кажа, ще се върна пак на това, че много неща тогава се сменяха, дори да говорим и за политически намеси, какво ли не се случи с нашия отбор. В крайна сметка, както казах, нещата си дойдоха на мястото“.

„Виждаме, че вече има и нов собственик, който се ангажира със строежа на нов стадион, който за публиката е необходим. Естествено, да имаме един дом, който предразполага за раждането на много таланти от школата, тъй като в това отношение не сме много добре. Няма проклятия, не е имало, няма и да има. Да, след толкова дълго чакане Левски ще е шампион“, заяви Кокала.

Бойко Димитров Отговорен редактор
Наско Сираков Левски Емил Велев Първа лига
