Ексклузивно! Димитър Димитров - Херо се завърна в елита на българския футбол

Един от най-добрите български футболни треньори - Димитър Димитров - Херо, се завърна в елита на българския футбол! Опитният специалист застана начело на тима на Ботев Пловдив, съобщиха официално от лагера на "канарчетата". Той ще поеме тима от 17 ноември 2025 година, тъй като има предварително поети ангажименти дотогава.

Ето и официалното изявление от Ботев Пловдив:

"Ръководството на ПФК Ботев Пловдив официално обявява, че нов старши треньор на отбора ще бъде Димитър Димитров – Херо.

Поради предварително поети ангажименти и организационни обстоятелства, подписването на договора и официалното му встъпване в длъжност ще се осъществи на 17 ноември 2025 г.

Димитър Димитров – Херо е един от най-опитните и уважавани български треньори, доказал се както в България, така и на международната сцена.

В своята дългогодишна кариера той е шампион на България с Литекс Ловеч, носител на Купата и Суперкупата на България с Черноморец и Лудогорец, както и бивш селекционер на националния отбор на България.

Под негово ръководство редица отбори постигат най-силните си сезони в историята, а стилът му на работа е символ на дисциплина, тактическа зрялост и силен характер.

Ръководството на клуба вярва, че с опита и авторитета на Херо, както и с подкрепата на жълто-черната общност, Ботев Пловдив ще поеме по пътя на стабилността и възхода.

Очакваме с нетърпение новата страница в историята на нашия клуб."

