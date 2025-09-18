Феновете на ЦСКА милеят за Томаш: "Беше като Клоп пред това недоразумение"

Феновете на ЦСКА избухнаха с коментар срещу старши треньора Душан Керкез след поредната издънка от началото на сезона. "Армейците" допуснаха поражението с 0:1 от Арда Кърджали, което предизвика буря в клуба и по всяка вероятност сложи край на престоя на босненеца начело. Срещата се игра на фона на бурните викове "Оставка!". След края на мача пък спортният директор на клуба Бойко Величков не сдържа нервите си и сам призова Керкез да си подаде оставката.

"Вън, бе!!!"

Бесните фенове в социалните мрежи също не липсваха. Впечатление направи публикацията на фейсбук страницата на "Северъ". Това не просто е поредният апел към Керкез да подаде оставка. Тук има и съпоставка с бившия наставник на "червените" Александър Томаш, който е бил като Юрген Клоп в сравнение с босненеца. Ето какво написаха от "Северъ": "Вън, бе!!! Томаш беше като Клоп пред това недоразумение..."

Търпението на феновете към Керкез отдавна изтече, а изявлението на Величков говори за това, че ръководството също вече няма вяра в него. Спортният директор на "червените" обясни, че сега ще изчакат реакцията на Керкез и в близките часове ще вземат решение. Следващият мач на ЦСКА е след три дни. Величков не отрече възможността отборът да излезе с нов треньор срещу Ботев Враца на 22 септември в понеделник.

