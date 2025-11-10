ФИФА глоби БФС, световната централа обоснова решението си

Световната футболна централа ФИФА наложи глоба на БФС в размер на 5000 швейцарски франка. Санкцията е заради провинения на родните фенове по време на световната квалификация между България и Турция, която загубихме тежко с 1:6 на Националния стадион „Васил Левски”.

Защо е наложено наказанието?

Обяснението на ФИФА за наказанието е: „Ред и сигурност по време на мачове, използване на жестове, думи, предмети или други средства за предаване на съобщение, което не е подходящо за спортно събитие”.

Любопитното и същевременно изненадващо е, че санкция има само за България, но не и за Турция, тъй като привържениците на гостите запалиха факли по време на мача, завършил с разгром за техните сънародници.

