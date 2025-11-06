Любопитно:

БФС приветства законопроекта на ГЕРБ за футболното хулиганство, от Бояна щели да допринесат с експертиза

06 ноември 2025, 10:57 часа 221 прочитания 0 коментара

Българският футболен съюз (БФС) приветства решението за разглеждане на законопроекта за противодействие на футболното хулиганство в Народното събрание, внесен от народните представители от ГЕРБ-СДС - Красен Кралев, Маноил Манев, Младен Маринов и Александър Ненков. Родната централа подкрепя приемането на закона и заявява, че ще допринесе с експертиза. От Бояна искат да гарантират също, че мерките в закона са работещи и съобразени с европейските практики.

Официална позиция на Българския футболен съюз

"Българският футболен съюз приветства решението законопроектът за противодействие на футболното хулиганство да бъде внесен за разглеждане на първо четене в Народното събрание. Това е дългоочаквана и изключително необходима стъпка към гарантиране сигурността на всички, които обичат футбола и спорта като цяло", пишат от БФС.

От централата категорично подкрепят приемането на закона, защото вярват, че е ключ към по-високо ниво на организация, превенция и контрол върху инцидентите около футболните и спортни срещи. "От години настояваме за по-ясни, ефективни и приложими правила и санкции, които да дадат реални инструменти на институциите и организаторите на спортни събития", продължава съобщението.

ОЩЕ: Пловдивското дерби може да накара БФС да вземе пагубно решение, чийто радетел е Наско Сираков (ВИДЕО)

Пас към миналото

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"В тази връзка приветстваме включването на Българския футболен съюз в процеса по финализиране на текста между първо и второ четене. Това ще ни позволи да допринесем с експертиза и да гарантираме, че мерките в закона са работещи и съобразени с европейските практики. БФС ще бъде активен партньор на държавните институции в този процес с обща цел: футболът в България да бъде безопасен, привлекателен и достъпен за всички", казват още от БФС.

Позицията завършва с обещание, че Българският футболен съюз ще продължи да работи активно и конструктивно с всички институции, за да гарантира, че новата законова рамка ще се осигури така желаната от всички ни сигурност в рамките на спортните събития.

ОЩЕ: Финансовият благодетел на Ботев Пловдив се обърна към БФС, негодува заради стар неразрешен казус

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ГЕРБ БФС законопроект
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес