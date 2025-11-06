БФС приветства законопроекта на ГЕРБ за футболното хулиганство, от Бояна щели да допринесат с експертиза

Българският футболен съюз (БФС) приветства решението за разглеждане на законопроекта за противодействие на футболното хулиганство в Народното събрание, внесен от народните представители от ГЕРБ-СДС - Красен Кралев, Маноил Манев, Младен Маринов и Александър Ненков. Родната централа подкрепя приемането на закона и заявява, че ще допринесе с експертиза. От Бояна искат да гарантират също, че мерките в закона са работещи и съобразени с европейските практики.

Официална позиция на Българския футболен съюз

"Българският футболен съюз приветства решението законопроектът за противодействие на футболното хулиганство да бъде внесен за разглеждане на първо четене в Народното събрание. Това е дългоочаквана и изключително необходима стъпка към гарантиране сигурността на всички, които обичат футбола и спорта като цяло", пишат от БФС.

От централата категорично подкрепят приемането на закона, защото вярват, че е ключ към по-високо ниво на организация, превенция и контрол върху инцидентите около футболните и спортни срещи. "От години настояваме за по-ясни, ефективни и приложими правила и санкции, които да дадат реални инструменти на институциите и организаторите на спортни събития", продължава съобщението.

ОЩЕ: Пловдивското дерби може да накара БФС да вземе пагубно решение, чийто радетел е Наско Сираков (ВИДЕО)

"В тази връзка приветстваме включването на Българския футболен съюз в процеса по финализиране на текста между първо и второ четене. Това ще ни позволи да допринесем с експертиза и да гарантираме, че мерките в закона са работещи и съобразени с европейските практики. БФС ще бъде активен партньор на държавните институции в този процес с обща цел: футболът в България да бъде безопасен, привлекателен и достъпен за всички", казват още от БФС.

Позицията завършва с обещание, че Българският футболен съюз ще продължи да работи активно и конструктивно с всички институции, за да гарантира, че новата законова рамка ще се осигури така желаната от всички ни сигурност в рамките на спортните събития.

ОЩЕ: Финансовият благодетел на Ботев Пловдив се обърна към БФС, негодува заради стар неразрешен казус