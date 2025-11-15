Любопитно:

Александър Димитров: Набираме смелост – трябват ни увереност и самочувствие!

15 ноември 2025, 21:37 часа 431 прочитания 0 коментара

Селекционерът на националния отбор по футбол на България Александър Димитров коментира поражението на представителния ни тим от Турция. Младият специалист бе категоричен, че „лъвовете“ набират смелост, но и е необходима увереност и самочувствие. Наставникът на представителния тим допълни, че е доволен от себераздаването на играчите по време на мача с югоизточните ни съседи.

Димитров също така изрази задоволството си от отношението на футболистите по време на двубоя с Турция. Наставникът на България допълни, че много му е харесал характера, който родните играчи са показали.

"Хареса ми дисциплината и отношението" 

„Хареса ми отношението на играчите, себераздаването на играчите. На моменти ми хареса играта в нападение, но трябва още много да работим във фаза атака. Хареса ми дисциплината и отношението и спазването на задачите в защита. Хареса ми характера на отбора, поздравявам играчите и им благодаря за начина, по който изиграхме мача. За съжаление не успяхме да вземем точка. Тази дузпа, не съм я гледал, но когато в един момент се даде такава спорна ситуация на по-класния отбор, везните натежават“.

Национален отбор по футбол на България

„Набираме смелост, трябва да набираме увереност, самочувствие. Някои неща ни влияят отрицателно. При всички положения трябва да излезем с положителен резултат. Тогава ще имат играчите по-голямо самочувствие и увереност. Днес дадоха всичко от себе си. Към целия отбор съм доволен от работата, която свършиха момчетата. Не искам да ги деля по единици“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Малшанс и при гредата на Русев, при автогола на Чернев. Това е прокоба, която тегне над този отбор. Тя не е от днес и от вчера. Има закономерности, които си ги знам. Такава е ситуацията. Не мога да кажа този и този е бил по-добър, всички изиграха мача на максимума. След като аз съм на тази позиция е ясно, че ще има атаки и критики. Нека критиките са към мен, аз съм готов да платя цената за това нещо, но играчите да бъдат оставени на мира“, обясни Александър Димитров.

ОЩЕ: Нищо ново под слънцето: България опита, но отстъпи пред Турция и продължи пропадането

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Александър Димитров Световно първенство по футбол 2026 Квалификации за Мондиал 2026 Турция отбор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес