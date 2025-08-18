Срещата Тръмп-Путин:

Фуфу предупреди: АЗ Алкмаар не са толкова страшни, но Левски трябва да отговори на динамиката

18 август 2025, 15:57 часа 309 прочитания 0 коментара
Българският национал Филип Кръстев предупреди Левски преди предстоящите два мач от плейофната фаза на Лига на конференциите срещу нидерландския АЗ Алкмаар. 23-годишният полузащитник говори пред колегите от „Дспорт“ като заяви, че тимът от Ниската земя не е толкова страшен съперник, но „сините“ задължително трябва да отговорят на динамиката на съперника, в противен случай ще загубят сблъсъка и ще се простят с надеждите си да играят в Европа и през есента.

Филип Кръстев има наблюдения над играта на АЗ Алкмаар 

Както е известно, Филип Кръстев игра в нидерландската Ередивизи през миналия сезон като носи екипа на Цволе. Той бе категоричен, че Левски не трябва да допуска елементарни грешки в мачовете си с АЗ Алкмаар, тъй като нидерландците със сигурност ще ги накажат. Той допълни, че най-важното за „сините“ е да вземат позитивен резултат в първия мач, който е насрочен за четвъртък, 21 август от 21:00 часа на стадион „Георги Аспарухов“ в София.

"Важно е да има позитивен резултат в първия мач" 

„Не са толкова страшни, но най-важното е Левски да отговори на динамиката. Трябва да го направи и в двете срещи. Важно е да има позитивен резултат в първия мач, защото в Нидерландия няма да е лесно. Не трябва да се правят елементарни грешки. Обстановката на стадиона на Алкмаар е добра. Подкрепят си отбора. Правят го особено, ако има нужда, но не са чак като почитателите на Левски“, заяви Филип Кръстев.

ОЩЕ: Левски без основен играч срещу АЗ Алкмаар

Бойко Димитров
