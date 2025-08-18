Фуфу предупреди: АЗ Алкмаар не са толкова страшни, но Левски трябва да отговори на динамиката

Българският национал Филип Кръстев предупреди Левски преди предстоящите два мач от плейофната фаза на Лига на конференциите срещу нидерландския АЗ Алкмаар. 23-годишният полузащитник говори пред колегите от „Дспорт“ като заяви, че тимът от Ниската земя не е толкова страшен съперник, но „сините“ задължително трябва да отговорят на динамиката на съперника, в противен случай ще загубят сблъсъка и ще се простят с надеждите си да играят в Европа и през есента.

Филип Кръстев има наблюдения над играта на АЗ Алкмаар

Както е известно, Филип Кръстев игра в нидерландската Ередивизи през миналия сезон като носи екипа на Цволе. Той бе категоричен, че Левски не трябва да допуска елементарни грешки в мачовете си с АЗ Алкмаар, тъй като нидерландците със сигурност ще ги накажат. Той допълни, че най-важното за „сините“ е да вземат позитивен резултат в първия мач, който е насрочен за четвъртък, 21 август от 21:00 часа на стадион „Георги Аспарухов“ в София.

"Важно е да има позитивен резултат в първия мач"

„Не са толкова страшни, но най-важното е Левски да отговори на динамиката. Трябва да го направи и в двете срещи. Важно е да има позитивен резултат в първия мач, защото в Нидерландия няма да е лесно. Не трябва да се правят елементарни грешки. Обстановката на стадиона на Алкмаар е добра. Подкрепят си отбора. Правят го особено, ако има нужда, но не са чак като почитателите на Левски“, заяви Филип Кръстев.

ОЩЕ: Левски без основен играч срещу АЗ Алкмаар