Левски без основен играч преди мача срещу АЗ Алкмаар

18 август 2025, 13:25 часа 341 прочитания 0 коментара
Предстои тежък двубой за Левски, „сините“ ще се изправят срещу нидерландския АЗ Алкмаар в плейофа за класиране за основната фаза на Лигата на конференциите. Тимът на Хулио Веласкес ще влезе в срещата без титулярния си централен нападател Мустафа Сангаре, съобщава „Тема Спорт“. Малиецът е получил контузия при гостуването на Брага във втория квалификационен кръг на Лига Европа, където българските столичани загубиха с 0:1 след продължения.

Сангаре се е получил контузия във втория двубой срещу Брага

След реванша срещу Брага Сангаре не изигра нито една минута при домакинството на Спартак Варна, въпреки че беше в групата и според плановете на Веласкес той трябваше да се включи в мача. Борислав Рупанов обаче се разписа и испанският треньор на Левски се отказа да прави смяна. Сангаре е играл с травма в първата среща със Сабах до 80-ата минута и тя се е влошила. Поради това нападателят пропусна реванша в Азербайджан и снощното гостуване на Ботев Враца.

Мустафа Сангаре

Това ли е шанса на Рупанов да се докаже като титуляр?

Сангаре е един от най-добрите футболисти на Левски, като в 7 мача този сезон се разписа 3 пъти. Той е полезен и в дефанзивен план, като активно се включва в пресата на противниковите нападатели. Сега малиецът сформира силно партньорство с Борислав Рупанов, което отказа „сините“ от привличането на нов офанзивен играч.

