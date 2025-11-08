Футболист на Лудогорец смени звезда на Левски в националния отбор

Футболистът на Лудогорец Станислав Иванов ще замени звездата на Левски Радослав Кирилов в националния отбор по футбол за предстоящите мачове срещу Турция и Грузия. Това съобщиха на сайта на Българския футболен съюз, след като стана ясно, че Кирилов е получил контузи на тренировка. Крилото на "сините" е усетил болка в бедрото на тренировката преди Вечното дерби, заради което бе оставен извън групата за мача срещу "червените".

Ради Кирилов отпадна от състава на България, Станислав Иванов влиза на негово място

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров разкри, че Кирилив ще отсъства 10-12 дни от терените, което няма да му позволи да се включи в националния отбор за мачовете с Турция на 15 ноември и с Грузия на 18 ноември. На негово място в отбора на селекционера Александър Димитров влиза Станислав Иванов, който е бивш футболист на Левски.

Иначе Радослав Кирилов е основен играч за Левски от началото на сезона, като впечатлява с изявите си със синята фланелка. Неговото отсъствие принуди Хулио Веласкес да прави промени по стартовия си състав, като освен Кирилов, извън тима остана и Мазир Сула, който пък получи травма в двубоя срещу Арда Кърджали миналата седмица.

