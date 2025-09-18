Георги Костадинов каза кой е големият лидер в съблекалнята на Левски

Футболистът на Левски Георги Костадинов смята, че големият лидер в съблекалнята на "сините" не е играч, а самият наставник Хулио Веласкес. Костадинов определи испанския специалист за "много голяма личност" и мъжкар, който винаги застава зад играчите на Левски. Според Костадинов, Левски на Веласкес е на прага да изгради нещо голямо, но тепърва предстоят предизвикателства, а едно от тях е предстоящото дерби с Лудогорец.

Хулио Веласкес е лидерът в съблекалнята на Левски

"Нямаме огромен бюджет, но сме гладни и жадни за успехи. Европейските мачове показаха, че Левски е много израснал под ръководството на Веласкес. Двубоят с Апоел Беер Шева бе ключов. Настроението е отлично в момента. Това се дължи не само от първото място в класирането, а че отборът показва много добра игра. Работим всеки ден, за да оправдаваме доверието на феновете", каза Костадинов пред Диема Спорт.

Още: Левски категорично отказал 7-цифрена сума от участник на Световното клубно първенство

"Сините" все още не са постигнали нищо, но но са на прага да изградят нещо значимо

"За момента не сме постигнали нищо. На прага сме да изградим нещо и тепърва предстоят предизвикателствата. Разликата между много добрия и отличния отбор е постоянството. Необходимо е да имаме такова, за да гоним високи цели. Веласкес е много голяма личност в моите очи. В медиите постоянно се пише за мъжкари в нашия футбол. Но колко треньори ще защитят футболистите си след много слаб мач и ще кажат, че са горди с тях? Той е лидерът в съблекалнята. Успех за Левски в края на сезона ще е да спечели титлата", добави още той.

Още: Левски трябва да извади "три кила ойро", ако иска да привлече ас от Първа лига, вкарал на "Герена"