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Ясна е датата на срещата между Тръмп, Си Дзинпин и Путин

13 ноември 2026, 23:45 часа 572 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ясна е датата на срещата между Тръмп, Си Дзинпин и Путин

Президентът Доналд Тръмп ще проведе тристранна среща на върха със Си Дзинпин и Владимир Путин в Шънджън на 19 ноември. Очаква се разговорите да се съсредоточат върху контрола върху ядрените оръжия. Служител на Белия дом заяви пред „Ню Йорк Поуст“, че разговорите, очаквани в кулоарите на конференцията за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество в Шънджън, биха могли да засегнат и войната в Иран и Северна Корея.

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Вестникът съобщи в петък, че тристранната среща е насрочена за следващия четвъртък, 19 ноември. Китайското външно министерство заяви в същия ден, че 33-тата среща на икономическите лидери на АТИС ще се проведе в Шънджън на 18 и 19 ноември, под председателството на китайския президент Си Дзинпин.

Ядрените оръжия в центъра на разговорите

Очаква се дискусията да се съсредоточи главно върху амбициозен пакт между трите най-големи ядрени сили в света за контрол на ядрените оръжия, съобщи „Вашингтон пост“. Тръмп вече почти потвърди плановете, пише вестникът. В разговор с репортери на 8 ноември той каза: „Една от срещите, мисля, ще бъде с президента Путин и президента Си Цзинпин, и това ще бъде интересно.“ „Ще говорим за много неща, включително денуклеаризация, но ще говорим за много неща. Опитваме се да сложим край на войната в Иран и се справяме добре“, добави той.

Украйна остава на масата за преговори

Тръмп не се е срещал лично с руския президент Владимир Путин от срещата на върха миналия август в Аляска, която се фокусира върху усилията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна. Вестник „Пост“ съобщи, че конфликтът е друга потенциална тема в Шънджън. Той беше домакин на Си в Белия дом през септември.

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Специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са провели многократни разговори с Путин тази година. Последната им среща в Кремъл беше в четвъртък, когато Путин каза на пратениците, че иска „вечен мир“.

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През октомври Москва предложи тристранна среща в кулоарите на АТИС, за да се търси споразумение за Украйна при условия, благоприятни за Русия, с изключение на Украйна и Европа. Оттогава германският канцлер Фридрих Мерц призова Вашингтон да не поднася „изненади“ в преговорите с Путин в Китай.

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Трите правителства не са публикували съвместно съобщение. Говорителят на китайското външно министерство Мао Нин заяви по-рано този месец, че Пекин „е в комуникация със съответните страни относно среща между тримата държавни глави“. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че се работи по организирането на такава среща. В петъчния си брифинг за АТИС, китайското министерство заяви, че Си ще проведе двустранни срещи с чуждестранни лидери в кулоарите. Не се споменава за тристранна среща.

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Миналата седмица „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че Вашингтон и Пекин са в противоречие относно формата. Пекин искаше строго планирана среща с предварително подготвени изявления, докато Вашингтон се стреми към по-открита дискусия, особено относно контрола върху ядрените оръжия. Китай също се противопоставя на тристранните ядрени преговори, съобщи „Уолстрийт Джърнъл“, несъгласие, което е хвърлило съмнение върху това дали срещата на върха ще се проведе.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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