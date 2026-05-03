Героят на ЦСКА, който наказа Лудогорец, впечатли всички с интервюто си след мача

03 май 2026, 21:05 часа 1201 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на ЦСКА
Мохамед Брахими донесе победата на ЦСКА над Лудогорец с 1:0 като домакин в среща от плейофите на Първа лига. Той бе избран и за "Играч на мача", след като негов гол с глава през първата част направи разликата. След срещата Брахими даде и мнението си за двубоя, като впечатли всички с това, че в края на интервюто говори на много добро ниво на български език.

"За нас всеки мач е много важен. Последният път казах, че гледаме мач за мач. Постигнахме целта си да стигнем до финала, а сега до него ще насочим вниманието си към всичко, което предстои в шампионата. Дали победата за Купата ни помогна? Естествено, когато спечелиш такъв мач, си все по-уверен", започна Брахими.

"Да вкарвам с глава? Всъщност това е нещо, което притежавам в себе си и което показвам в тренировките. Треньорът го знае и се опитваме да покажем повече от това.

Когато отбелязах гола, бях уверен, че можем да стигнем и до втори гол. Това обаче не се случи. Имахме шансове и на контраатаки. Това не е първият случай, в който отбелязваме ранно в двубой. Ако ми оставят много свободно пространство зад гърба, за мен е страхотно. Наслаждавам се на тези моменти", добави още Брахими.

В края на интервюто той бе попитан дали може да каже нещо на български, като успя да сподели: "Не знам какво да ти кажа, за мен да играя за ЦСКА, да побеждаваме и да отидем на финала... Искаме всички заедно да задържим така."

Стефан Йорданов Отговорен редактор
