Украинският президент Володимир Зеленски зададе много директен въпрос на съюзниците на Киев по време на 72-рата годишна сесия на Парламентарната асамблея на НАТО в Берлин: защо да се измислят сложни гаранции за сигурност, когато Украйна просто може да бъде приета в НАТО? Лидерът на страната, която бе нападната от Русия и вече почти пет години е във война, се включи в събитието чрез видеоконферентна връзка, а не присъства на място в германската столица днес, 23 ноември.
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Присъединяването на Украйна към Алианса би било далеч по-евтино и по-надеждно за всички, подчерта Зеленски.
⚡️ BREAKING: Zelensky put a very direct question to partners: why devise complicated security guarantees when Ukraine can simply be admitted to NATO? The country's accession to the Alliance would be far cheaper and more reliable for everyone. The Ukrainian president is also demanding specifics: which countries will defend Ukraine in the event of a new Russian attack? What exactly will the allies do? Whose troops will be deployed on Ukrainian territory in advance? He also reminded them that Ukraine is not only defending itself but also responding to Russian attacks: "Western Siberia, where its oil refineries are burning, to the coast of Libya, where its warships are sinking."— NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2026
Украинският президент изисква и конкретни отговори: кои държави ще защитят Украйна в случай на нова руска атака? Какво точно ще направят съюзниците? Чии войски ще бъдат разположени предварително на украинска територия в случай на примирие или мирен договор?
Припомняме, че Руската федерация е против всяко разполагане на западни миротворци на територията на Украйна при евентуално примирие или мир - тя ги счита за легитимни военни цели. Украинският лидер пък повдига и въпроса с вписването на механизъм за намеса на партньорите при нова руска агресия - дали ще става дума за гаранции, подобни на чл. 5 от Северноатлантическия договор, или друг, все още остава неясно в преговорите.
"Десетки пъти сме предлагали на Русия мерки за намаляване на военните действия. И никога не сме били тези, които са ескалирали конфликта. Но, за съжаление, Русия все още не ни дава мирен отговор. И въпреки това сме уверени, че в тази война ще защитим нашата независимост и ще отстояваме европейския начин на живот", заяви украинският президент.
Zelensky: We have offered Russia steps to reduce the fighting dozens of times. And we have never been the ones to raise the stakes. But unfortunately, Russia still gives us no peaceful response. And despite this, we are confident that we will protect our independence and defend the European way of life in this war.— Clash Report (@clashreport) November 23, 2026
Зеленски също така припомни на партньорите на Киев, че Украйна не само се защитава, но и отвръща на атаките на Русия: „От Западен Сибир, където горят нефтопреработвателните ѝ заводи, до бреговете на Либия, където потъват военните ѝ кораби", конкретизира той, визирайки последния голям удар на украинските сили: Трети, и то ирански, кораб е ударен в Либия? Вторият руски кораб, станал на факла там, е превозвал оръжие от Северна Корея за Русия (ВИДЕО).
Zelensky: Russia can feel our response all the way from western Siberia, where its oil refineries are burning, to the coast of Libya, where its warships are sinking. https://t.co/TDmLlZ1767— Clash Report (@clashreport) November 23, 2026
"Има ли тук някой, който все още вярва, че един ден Русия просто ще стане отново мирна и сигурна? Просто погледнете последните 100 години от руската история. Може би е имало няколко години, през които Русия наистина не е представлявала заплаха. Останалото време беше изпълнено със заплахи. Студени войни, хибридни войни, търговски войни, идеологически войни, горещи войни – различни форми, но винаги войни, винаги заплахи. И няма причина да вярваме, че Русия ще се превърне в друга страна след една или пет години", категоричен е украинският президент.
Zelensky: Does anyone here still believe that one day Russia will simply become peaceful and safe again? Just look at the last 100 years of Russian history. There were maybe a few years when Russia was truly not a threat. The rest was all about threats. Cold wars, hybrid wars, trade wars, ideological wars, hot wars, different forms, but always wars, always threats. And there is no reason to believe that Russia will become a different country in one year or five years.— Clash Report (@clashreport) November 23, 2026
Марк Рюте
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който присъства на срещата, заяви, че за него е "малко странно", че при 600 милиона души, живеещи на европейската територия на НАТО, "сме толкова прекомерно зависими и разчитаме прекалено много на една държава, която се намира на осем часа полет оттук и има население от 340 милиона души, за да се защитим от 140 милиона руснаци".
"Това в дългосрочен план не е устойчиво", посочи очевидната зависимост на Европа от САЩ нидерландският бивш премиер.
NATO's Rutte: It is still a bit strange that with 600 million people living in European NATO territory, we are so much overdependent and overreliant on a country eight hours flying from here, with 340 million people, to defend ourselves against 140 million Russians. That is, longer term, not sustainable.— Clash Report (@clashreport) November 23, 2026
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Генералният секретар на НАТО е против обща европейска армия
"Това, срещу което бих се обявил, е всички държави да имат свои собствени въоръжени сили, които да работят заедно в рамките на НАТО, а отгоре на това да има и голяма европейска структура. Защото тогава, ако Путин атакува, първо ще ни трябват две или три седмици, за да се споразумеем кой какво ще прави, а дотогава той вероятно ще е стигнал до Ротердам, преди да сме взели решение", заяви още Рюте.
"Няма принципен проблем срещу създаването на европейска армия. Но пак повтарям, не виждам това да се случи скоро. Не мисля, че има силен натиск в тази посока", каза той.
NATO's Rutte: What I would counsel against is to have all the nations having their own military working together in NATO, and then on top of that having a big European structure. Because then, if Putin attacks, we will first need two or three weeks to agree who will do what, and then he will probably end up in Rotterdam before we have decided. There is no principal problem against a European military. But again, I don't see it happening soon. I don't think there is a big push for it.— Clash Report (@clashreport) November 23, 2026
"Трябва да укрепим устойчивостта на нашите общества. Трябва да ангажираме гражданите. Можем да се поучим от най-добрите в НАТО, а това в крайна сметка мисля, все още са Норвегия, Швеция, Дания и Финландия, и може би още една-две държави, които наистина са с една крачка напред в това отношение. Те са обяснили ясно на своите граждани какво трябва да правят в случай на избухване на война – поне да не пречат на военните, а да им помагат", заяви Марк Рюте.
NATO's Rutte: We must strengthen the resilience of our societies. We have to get citizens involved. We can learn from the best in class in NATO, and that's, in the end, I think, still Norway and Sweden and Denmark and Finland, and maybe one or two others who are really ahead of the pack here. They have made clear to their citizens what they need to do in case war breaks out, at least not to get in the way of the military, but to be helpful.— Clash Report (@clashreport) November 23, 2026
"Знаем, че в момента руската военна машина работи на пълни обороти. Нейната военна икономика продължава да расте и няма да спре, дори когато, да се надяваме, войната срещу Украйна някой ден приключи. Цялата тази машина е налице и ще продължи да функционира", смята генералният секретар на НАТО.
NATO's Rutte: We know that Russia's war machine at the moment is running at full speed. Its war economy keeps growing, and it won't stand still when the war against Ukraine hopefully ends one day. That whole machine is there and will continue. https://t.co/MXnkAgvLKs— Clash Report (@clashreport) November 23, 2026
"Нашите демократични, свободни и отворени общества са най-голямата ни сила. Това е, от което нашите противници се страхуват най-много. Ако сте част от ръководството на Китай, Северна Корея, Русия или Иран, точно това е, което не ви харесва - свободни и отворени общества, свободни медии и хора, които имат свободен избор на изборите", категоричен е Марк Рюте.
NATO's Rutte: Our democratic, free and open societies are our greatest strength. It's also what our adversaries fear most. If you are in the leadership of China or North Korea or Russia or Iran, this is exactly what you don't like: Free and open societies, free media, and people having a free choice in elections.— Clash Report (@clashreport) November 23, 2026