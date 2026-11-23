Събитието ONE DAY FEST става MORBIDFEST, а притежателите на билети за ONE DAY FEST могат да ги върнат до 6 декември или да ги използват за новото събитие. Поради неиздаването на визи за Arkona "Mor-Karachun Tour 2026" отпада от концертния календар и ще бъде пренасочен за следващата година, като най-вероятната дата за България ще е през месец март.

Екстремният MORBIDFEST ще се състои на 6 декември 2026 година в столичния клуб Joy Station от 19:00 часа. Участниците I AM MORBID, ATHEIST, CANCER и Stellvris все още са чудесен повод да отпразнуваме 25-та годишнина на един от стожерите на праведната музика у нас – WeRock.bg!

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На това издание MORBIDFEST представя сериозна част от историята на дет метъла. Три легендарни имена, три много специални сета:

I AM MORBID (САЩ) – СПЕЦИАЛЕН СЕТ С КЛАСИКИ "ABCD"! Селекцията е посветена на легендарната ера на албумите "Altars of Madness", "Blessed Are the Sick", "Covenant" и "Domination".

ATHEIST (САЩ) – ЮБИЛЕЕН СЕТ ЗА 35-АТА ГОДИШНИНА НА "UNQUESTIONABLE PRESENCE"! Честване на 35 години от един от най-влиятелните технични дет метъл албуми на всички времена.

CANCER (Великобритания) – ЮБИЛЕЕН СЕТ ЗА 35-АТА ГОДИШНИНА НА "DEATH SHALL RISE"! Специално юбилейно шоу, празнуващо дет метъл класиката на групата от 1991 г.

Четвъртият участник STELLVRIS са модерна метълкор / детълкор банда, създадена през 2019 г. в Прага. Стилът им се дефинира от мощни мелодични рифове с електронни текстури, брейкдауни, брутални екстремни вокали и забиващи се в съзнанието чисти припеви. В текстовете си групата често засяга теми като токсичните връзки, менталното здраве и силата да продължиш напред.

Предстои не просто поредният концерт – предстои ни събитие, което истинският фен не може да си позволи да пропусне!

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Билетите се продават ексклузивно онлайн и в мрежата на Eventim.bg в цялата страна. Електронната им версия не е необходимо да бъде отпечатана, а може да бъде сканирана директно от телефон. В деня на концерта и на място цената ще е най-висока.

Събитието е 18+. Затова лица под 18 години се допускат само с придружител, притежаващ редовен билет и попълнена декларация. Само деца до 7-годишна възраст влизат без билет.