Украински военноморски дронове са потопили руската корвета "Меркурий", превозваща хеликоптер Ка-27, близо до либийското пристанище Бенгази, както и са ударили друг товарен кораб, превозващ руско оръжие - "MV ANGARA". Това потвърди украинският президент Володимир Зеленски.
"Всичко това се случи край бреговете на Либия. Нашите войници разположиха седем военноморски дрона, произведени в Украйна.
"Въпреки всички опити на противника да противодейства на това, руската корвета "Меркурий" беше потопена", посочва Зеленски. Това е един от най-новите им кораби, въведен в експлоатация по време на пълномащабната война през 2023 г. Година по-рано пропагандистите хвалеха с какво е оборудван чисто новият кораб - многофункционалната радарна система "Заслон", ракетната система "Уран", противолодочната система "Пакет-НК", зенитно-ракетната система "Редут" и 100-милиметровата универсална артилерийска установка А-190. "Заедно с корветата беше унищожен и ударният хеликоптер Ка-27", заяви Зеленски в социалните мрежи.
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An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026
The "Mercury" sunk by Ukrainians was one of Russia's most modern warships Zelensky said the corvette was commissioned during the full-scale war, in 2023. A year earlier, propagandists had gushed about what the brand-new ship was equipped with: the Zaslon multifunction radar system, the Uran missile system, the Paket-NK anti-submarine system, the Redut surface-to-air missile system, and the 100-mm A-190 Universal gun mount. But there are no safe seas left for the Russians. The "Mercury" has sunk.— NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2026
Според Службата за сигурност на Украйна, корветата "Меркурий" с бордов номер 734 е била част от руския Черноморски флот и редовно е ескортирала руски военноморски конвои, включително товарния кораб "MV ANGARA", който също бе уцелен.