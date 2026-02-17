Гласят Бербатов за нов спортен министър

Рекордьорът по голове за България и бивша звезда на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов е спряган за министър на спорта в служебния кабинет на Андрей Гюров. Утре икономистът трябва да представи своя проект за кабинет пред президента Илияна Йотова, като от Нова телевизия съобщават, че голмайсторът на ЦСКА, Байер, Тотнъм и Юнайтед е фаворит да застане начело на спортното министерство.

Берба може да заеме поста на служебен министър на спорта

Ако това се случи, Бербатов ще наследи поста на Иван Пешев. В предишното служебно правителство спортен министър пък беше легендарният баскетболист Георги Глушков, който е и първият българин, играл в НБА. Преди това спортни министри бяха автомобилният състезател Димитър Илиев, олимпийската медалистка в стрелбата Весела Лечева, а още по-рано начело на ММС бяха Радостин Василев и Андрей Кузманов.

Иначе Димитър Бербатов имаше амбиции да стане и президент на Българския футболен съюз, но не бе избран от клубовете на проведения изборен Конгрес през 2024 година. Тогава клубовете се спряха на Георги Иванов - Гонзо. Преди това Бербатов бе опозиция на дългогодишния президент Борислав Михайлов.

Бербатов бе спряган за ръководен пост и в бившия му клуб ЦСКА, но до неговото влизане в клуба така и не се стигна. Той бе канен неформално от бившия треньор на "червените" Александър Томаш да участва в тренировъчния процес със съвети към нападателите на отбора.

