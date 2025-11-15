Любопитно:

Юноша на Фулъм мечтае да играе за България

15 ноември 2025, 17:13 часа 328 прочитания 0 коментара

Юноша на английския Фулъм мечтае един ден да облече фланелката на националния отбор на България. Става въпрос за 24-годишното крило на сръбския Железничар Панчево – Силвестър Джаспър. Фланговият футболист, който е роден в Англия, но има българско гражданство, говори пред колегите от „Тема спорт“ като бе категоричен, че ще направи всичко по силите си, за да впечатли селекционера на „лъвовете“ Александър Димитров и да получи така чаканата повиквателна за първия тим на страната ни.

Силвестър Джаспър е роден в Лондон, но майка му е българка и той има гражданство. Преди няколко години той бе част от младежкия национален отбор на страната ни като записа общо четири двубоя, в които обаче не успя да се отличи с попадение или асистенция.

Джаспър и Александър Димитров вече са работили заедно

„Моята мечта е да бъда български национал и ще се боря с всички сили, за да го постигна. Александър Димитров ме извика при младежите и имам хубави спомени от съвместната ни работа. Със сигурност задачата му при избора на играчи не е никак лесна, но ще опитам да му докажа, че имам място в тима. Защо не там да попадне и Христо, който също се представя добре за Железничар“.

Младежки национален отбор по футбол на България Силвестър Джаспър

„Да, всеки трансферен прозорец с агента ми се свързват клубове от България, но по една или друга причина не се е стигнало до нищо конкретно. Що се отнася до футбола ни, като цяло непрекъснато се информирам от моето семейство. Най-вече от моя дядо, който е бивш съдия, някогашни мои съотборници и т.н. Тази година първенството изглежда много конкурентно за разлика от предишни сезони, завършвали неизменно с титла за Лудогорец. Следя и ситуацията в националния отбор и виждам, че играчите дават най-доброто от себе си. Надявам се добрите резултати да дойдат рано или късно“, заяви Силвестър Джаспър.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "Лъвчетата" накараха "петлите" да треперят: Малко не стигна на България U19 за изненада срещу Франция (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Александър Димитров Фулъм
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес