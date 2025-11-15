Юноша на Фулъм мечтае да играе за България

Юноша на английския Фулъм мечтае един ден да облече фланелката на националния отбор на България. Става въпрос за 24-годишното крило на сръбския Железничар Панчево – Силвестър Джаспър. Фланговият футболист, който е роден в Англия, но има българско гражданство, говори пред колегите от „Тема спорт“ като бе категоричен, че ще направи всичко по силите си, за да впечатли селекционера на „лъвовете“ Александър Димитров и да получи така чаканата повиквателна за първия тим на страната ни.

Силвестър Джаспър е роден в Лондон, но майка му е българка и той има гражданство. Преди няколко години той бе част от младежкия национален отбор на страната ни като записа общо четири двубоя, в които обаче не успя да се отличи с попадение или асистенция.

Джаспър и Александър Димитров вече са работили заедно

„Моята мечта е да бъда български национал и ще се боря с всички сили, за да го постигна. Александър Димитров ме извика при младежите и имам хубави спомени от съвместната ни работа. Със сигурност задачата му при избора на играчи не е никак лесна, но ще опитам да му докажа, че имам място в тима. Защо не там да попадне и Христо, който също се представя добре за Железничар“.

„Да, всеки трансферен прозорец с агента ми се свързват клубове от България, но по една или друга причина не се е стигнало до нищо конкретно. Що се отнася до футбола ни, като цяло непрекъснато се информирам от моето семейство. Най-вече от моя дядо, който е бивш съдия, някогашни мои съотборници и т.н. Тази година първенството изглежда много конкурентно за разлика от предишни сезони, завършвали неизменно с титла за Лудогорец. Следя и ситуацията в националния отбор и виждам, че играчите дават най-доброто от себе си. Надявам се добрите резултати да дойдат рано или късно“, заяви Силвестър Джаспър.

ОЩЕ: "Лъвчетата" накараха "петлите" да треперят: Малко не стигна на България U19 за изненада срещу Франция (ВИДЕО)