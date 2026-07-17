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Трансферът на Манчестър Юнайтед, който ще се окаже най-умният ход в ерата след Алекс Фъргюсън

17 юли 2026, 12:04 часа 628 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Трансферът на Манчестър Юнайтед, който ще се окаже най-умният ход в ерата след Алекс Фъргюсън

20-кратният шампион на Англия Манчестър Юнайтед обяви изненадващ трансфер, привличайки полузащитника Юри Тилеманс. Според експертен анализ на специализирания портал Opta Analyst, това може да се окаже най-умният трансфер след ерата на сър Алекс Фъргюсън. Халфът пристига за едва 35 млн. паунда на "Олд Трафорд", а за тази сума Юнайтед получава доказан халф с богат опит във Висшата лига, който може веднага да влезе в титулярния състав на Майкъл Карик.

Юри Тилеманс е изключително разумен трансфер за Манчестър Юнайтед

Юри Тилеманс се отличава с вертикалните си подавания - 31.2% от пасовете му са напред, а по дял на "разцепващи" линии пасове (16.6%) е втори сред дефанзивните халфове във Висшата лига. Той не просто разпределя топката, а ускорява атаките и намира пространства между линиите. Освен това Тилеманс е много полезен и без топка, като е сред малкото халфове на Острова, които съчетават високи показатели при удари, създадени положения и опити за шпагати, печелейки над 60% от единоборствата си.

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Юри Тилеманс

Вертикални пасове, изостряне на атаките, единоборства, голям опит и лидерски качества

Тилеманс пасва идеално на Юнайтед, защото ще запълни празнината след напускането на Каземиро. Белгиецът умее да изгражда атаки, притежава лидерски качества и има огромен опит, като играе на високо ниво още от 16-годишен. Трябва да се припомни, че той е носил капитанската лента в Андерлехт, Белгия, Лестър и Астън Вила. Трябва да се отбележи обаче, че той е на 29 години, което поставя под съмнение дали е дългосрочно решение за "червените".

Юнайтед трябва да потърси и поне още един полузащитник, който да бъде с по-голяма физическа мощ. В момента средата на терена е съставена от Тилеманс, Коби Мейну и Андрей Сантос. И все пак: привличането на Тилеманс изглежда като нискорисков и много разумен трансфер - несъмнено една от най-добрите инвестиции на "дяволите" след края на ерата "Фъргюсън". Остава да го покаже и на терена.

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Манчестър Юнайтед Висша лига Летен трансферен прозорец сър Алекс Фъргюсън Юри Тилеманс
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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