Без книжка, с 37 акта и 98 фиша: Фрапиращи нарушения при проверки на камиони

Четири камиона са спрени от движение за четири дни. Един от актовете е на неправоспособен водач, който е останал без шофьорската си книжка, защото е загубил всичките си контролни точки. Той има общо 37 акта и 98 фиша. Друг водач е хванат да шофира с 0,67 промила, според дрегера. Фишовете са за използване на телефон докато се шофира или неизползване на колан.

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Това съобщи на брифинг Мартин Цурински, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Акцията е започнала на 13 юли, а данните са от тогава до 16 юли за територията на СДВР. Той добави, че в хода на акцията са проверени общо 154 камиона, съставени са 10 акта и 58 фиша.

"Следи се предимно за износени гуми, спазване на времето за почивка, шофиране след употреба на алкохол и наркотици. Струпването на няколко контролни органа на едно място има за цел да окаже широк превантивен ефект и промяна в поведението на шофьорите към спазването на законите", посочи Цурински.

Той обясни, че когато камион се спре от движение се отнемат регистрационните му табели, като има и немалка глоба. Впоследствие камионът трябва да мине през технически преглед, за да си получи табелите обратно.

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Проверяващите са установили и камион с разкъсана гума, който също е бил спрян от движение. Шофьорът на камиона каза пред журналистите, че според него няма проблем.

Акцията продължава.