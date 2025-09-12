Войната в Украйна:

Гранд от Първа лига се подсили в защита

12 септември 2025, 17:19 часа 417 прочитания 0 коментара
Гранд от Първа лига се подсили в защита

Локомотив Пловдив си осигури подписа на румънския централен защитник Андрей Киндриш. Той е поредното попълнение, с което "смърфовете" се подсилиха през летния трансферен прозорец. 26-годишният бранител е юноша на Университатя Клуж, а в Пловдив пристига като свободен агент. Договорът му с Локомотив е за две години. През своята кариера се е състезавал за Ботошани, Академика Клинче, Санта Клара, УТА Арад. За последно е бил част от полския Лехия (Гданск). Има двубои за младежкия и олимпийския национален отбор на Румъния.

Още: Пореден нов в Берое: Заралии привлякоха млад защитник с мачове в португалския елит

Локомотив Пловдив

Андрей Киндриш има история в различни клубове

По негов адрес от клуба написаха: „ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Андрей Киндриш с екипа на „черно-белите“. С него "смърфовете" ще си дадат още повече дълбочина на състава. В същото време се появи информация, че известен пловдивски бизнесмен обмисля помощ за Локомотив.

Според „Тема Спорт“ засега името му се пази в тайна, но запознати твърдят, че става въпрос за достатъчно известна и влиятелна фигура под тепетата. Интересът му към черно-белите датирал още от лятото, когато станало ясно, че друга силна личност в града – Илиян Филипов, става финансов благодетел на Ботев. На този етап въпросният бизнесмен нямал интерес към основния пакет акции на Локо. Как ще се развият нещата, предстои да видим.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: След липса на комуникация с БФС: Стана ясно къде ЦСКА ще гостува на Арда Кърджали

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Локомотив Пловдив Летен трансферен прозорец Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес