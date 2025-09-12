Гранд от Първа лига се подсили в защита

Локомотив Пловдив си осигури подписа на румънския централен защитник Андрей Киндриш. Той е поредното попълнение, с което "смърфовете" се подсилиха през летния трансферен прозорец. 26-годишният бранител е юноша на Университатя Клуж, а в Пловдив пристига като свободен агент. Договорът му с Локомотив е за две години. През своята кариера се е състезавал за Ботошани, Академика Клинче, Санта Клара, УТА Арад. За последно е бил част от полския Лехия (Гданск). Има двубои за младежкия и олимпийския национален отбор на Румъния.

Още: Пореден нов в Берое: Заралии привлякоха млад защитник с мачове в португалския елит

Андрей Киндриш има история в различни клубове

По негов адрес от клуба написаха: „ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Андрей Киндриш с екипа на „черно-белите“. С него "смърфовете" ще си дадат още повече дълбочина на състава. В същото време се появи информация, че известен пловдивски бизнесмен обмисля помощ за Локомотив.

Според „Тема Спорт“ засега името му се пази в тайна, но запознати твърдят, че става въпрос за достатъчно известна и влиятелна фигура под тепетата. Интересът му към черно-белите датирал още от лятото, когато станало ясно, че друга силна личност в града – Илиян Филипов, става финансов благодетел на Ботев. На този етап въпросният бизнесмен нямал интерес към основния пакет акции на Локо. Как ще се развият нещата, предстои да видим.

Още: След липса на комуникация с БФС: Стана ясно къде ЦСКА ще гостува на Арда Кърджали