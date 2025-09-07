Грузия - България: Кога и къде да гледаме световната квалификация?

Националният отбор по футбол на България излиза в опит за достоен резултат срещу Грузия. На стадион "Борис Пайчадзе" двата отбора ще премерят сили в двубой от квалификациите за Световното първенство през 2026 година. В първите си срещи "лъвовете" отстъпиха на Испания на препълнения "Васил Левски", а "кръстоносците" бяха попарени у дома от Турция. За последно играхме с грузинците през 2022 година за Лига на нациите.

България - Грузия: Начален час и ТВ

Тогава България бе разгромена с 2:5 насред Разград, а седмица по-късно в Тбилиси битката завърши 0:0. В момента обаче Хвича Кварацхелия и компания се намират в подем, който доказаха и на ЕВРО 2024. Задачата на възпитаниците на Илиан Илиев ще е доста трудна. В пресконференцията преди двубоя той разкри, че всички състезатели без Кирил Десподов са налице.

В колко часа започва двубоят между България и Грузия?

Специалистът заяви, че ще направи промени в състава спрямо срещата с Испания на препълнения "Васил Левски". Титулярните 11 са почти избистрени. Иначе битката в неделя е насрочена едва за 16:00 часа българско време.

Коя телевизия ще предава мача между България и Грузия?

Мачът между България и Грузия ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва срещата, е БНТ, а може да бъде следен и по БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.