Халф на ЦСКА получи голямо признание – наредиха го до Кристиано Роналдо

Един от водещите полузащитници на ЦСКА през този сезон получи голямо признание, след като бе нареден до суперзвездата на световния футбол Кристиано Роналдо. Става въпрос за дефанзивния халф на „армейците“ Бруно Жордао. Португалецът се представи на много високо ниво по време на Вечното дерби с Левски, а това му отреди място в „Идеалния отбор на седмицата“, който се изготвя от специализираното издание в неговата родина – „A bola pelo mundo”.

Бруно Жордао попадна в "Идеалния отбор на седмицата"

„Идеалният отбор на седмица“ е в схема 3-4-1-2 като двамата опорни полузащитници в нея са Бруно Жордао и Жоао Тавареш от Олимпиакос Никозия. Нападението на тима пък се води от Кристиано Роналдо и Флавио Силва от американския Кайзер Чийфс. В импровизираната единайсеторка личат имената на бранителя на Ал Хилал Жоао Кансело, както и на крилото на Клуб Брюж Карлос Форбс.

Португалецът се представя много силно с екипа на ЦСКА

Бруно Жордао пристигна в ЦСКА в средата на август 2025 година от полския Радомяк Радом. Тогава „армейците“ платиха близо 1 милион лева за правата на дефанзивния полузащитник. Португалецът успя бързо да се адаптира към футбола и живота у нас и се превърна във водещ играч на българския гранд. До момента Жордао има на сметката си общо 11 мача за ЦСКА във всички турнири. В тях той се е отличил с едно попадение и една асистенция.

