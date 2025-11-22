Студио Actualno:

"Направих 4 смени на почивката, но исках да направя 9. Не харесвам играчи, които ме предават"

22 ноември 2025, 14:59 часа 272 прочитания 0 коментара
"Направих 4 смени на почивката, но исках да направя 9. Не харесвам играчи, които ме предават"

Португалският футболен мениджър Жозе Моуриньо отново привлече вниманието към себе си, след като направи силно изказване след победата над неговия Бенфика с 2:0 като гост на Атлетик КП. И макар да постигна победа, Специалния не бе никак доволен от представянето на футболистите си и дори заяви, че част от играчите му са го предали. 

Моуриньо се чувства предаден - 9 от титулярите му все едно не били на терена

На почивката Моуриньо направи четири смени, а след мача е заявил, че е искал да направи общо девет смени, но не е имал възможност. Причината е, че Моуриньо е останал разочарован от представянето на девет футболисти на терена, а само двама са изпълнявали указанията му. И Специалния е категоричен - неговата система работи, но играчите в нея - не.

Жозе Моуриньо

"На полувремето направих четири смени, но трябваше да направя девет. Тези девет играчи не бяха на терена. Само двама трябваше да останат", каза Моуриньо. "Системата работи. Играчите в нея не работят. Не харесвам играчи, които ме предават", добави още Моуриньо, който в миналото изведе другия португалски гранд Порто до триумф в Шампионска лига.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов
Жозе Моуриньо Бенфика
