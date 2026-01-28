Оставката на Румен Радев:

Масова чистка в ръководството на партия, свързвана с Румен Радев

28 януари 2026, 16:55 часа 206 прочитания 0 коментара
Масова чистка в ръководството на партия, свързвана с Румен Радев

От партията "България може", свързвана в миналото с бившия президент Румен Радев, съобщиха тази сутрин, че са изключили петима членове на ръководството ѝ. Това са съпредседателят на партията Иво Русчев, зам.-председателят Александър Арангелов, шефът на Контролната комисия Красимир Гълъбов, организационният секретар Севделина Петрова и ръководителят на Организационния съвет Николай Дренчев

За изгонването им от партията съобщиха от страна на другия съпредседател - Кузман Илиев. Според разпространената от тях информация Изпълнителният съвет на "България може" е взел решението в съответствие с устава и с необходимия кворум.

За отбелязване е, че всички изключени са бивши членове на "Възраждане". Те бяха изключени през февруари 2024 г. от формацията на Костадин Костадинов с аргумента, че са подкрепили избора на председател на Столичния общински съвет, предложен от коалицията на ПП-ДБ и "Спаси София". Впоследствие влязоха в "България Може", учредена през септември 2024 г.  Още: Кузман Илиев: „България може“ е отворена за разговор с Румен Радев, но такъв не се е състоял

Въпросът за участието на "България може" в управата на София стана причина и за сегашния разрив. Групата около Иво Русчев подкрепя това участие чрез общински съветници, бивши членове на "Възраждане". Статутът на един от тях – Антон Бранков, е оспорван в съда, а вчера стана повод "Спаси София" да поиска оставката на Полина Витанова, която оглавява общинската избирателна комисия в столицата. Другата фракция, около Кузман не припознава, че партията има свои общински съветници, и заплаши Русчев и поддръжниците му с изгонване. В крайна сметка, така и се случи.

Сега се очаква реакцията на изключените.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
България може Румен Радев Кузман Илиев
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес