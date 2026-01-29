Огромен успех! Лудогорец изстрада мястото си в плейофите на Лига Европа!

Българският шампион Лудогорец успя да се класира за плейофите за влизане в елиминационната фаза на Лига Европа! Разградчани си осигуриха място в топ 24 на основната фаза на втория по сила турнир на УЕФА, след като победиха френския Ница с минималното 1:0 като домакин. Единственото попадение отбеляза голмайсторът на тима в турнира Петър Станич, който вкара седмия си гол в Лига Европа и остава водач сред голмайсторите в надпреварата.

Гол №7 на Петър Станич донесе съдбоносна победа на Лудогорец над Ница

Ница очаквано излезе с по-резервен състав заради липсата на шансове да продължи напред в турнира. Въпреки това първите минути протекоха равностойно. С напредване на времето Лудогорец започна да притиска съперника, като успя да нанесе своя удар в края на полувремето. В 42-ата минута Кайо Видал и Петър Станич направиха хубава комбинация, а накрая сърбинът успя хладнокръвно да открие резултата, отбелязвайки седмия си гол в Лига Европа през сезона - 1:0!

⚽️🏃‍ Петър Станич бележи за 1:0 срещу Ница ⌨️ Следете срещата на живо 👉 http://ludogorets.com/bg/match-center/?m=2326&t=livescore ⚽🏃‍ Petar Stanic scores for 1:0 against Nice #ludogorets #nice #uel Публикувахте от PFC Ludogorets 1945 в Четвъртък, 29 януари 2026 г.

Пропуски на Биле, Видал и Чочев накараха шампионите да треперят до края

Секунди по-късно Лудогорец можеше да стигне и до втори гол. Ерик Биле се озова на чиста позиция в наказателното поле на съперника, като му оставаше само да преодолее вратаря на Ница, но се засуети, а накрая атаката загуби своята острота и не се стигна до попадение. Малко след това и Кайо Видал излезе на стрелкова позиция срещу вратаря на Ница, но и този път стражът на гостите се справи, за да предотврати гол във вратата си.

Късметът покри Лудогорец при опасна ситуация в последните минути

През втората част Ница взе инициативата и опита да застраши вратата на Лудогорец. Натискът на гостите обаче не даде търсения резултат, тъй като хората на Пер-Матиас Хьогмо бяха много добре организирани в защита. В 72-ата минута Сон имаше шанс да вкара втори гол за Лудогорец, но Диуф спаси. Шест минути по-късно и Ивайло Чочев стреля опасно с глава, но уцели греда.

В заключителните минути пък Ница стигна до много сериозен шанс за гол пред вратата на Лудогорец, като се стигна до няколко удара, но разградчани някак оцеляха, като имаха доза късмет да не допуснат попадение. До края Лудогорец успя да задържи крехкия си аванс и да вземе така ценната победа, която да ги класира за плейофите на Лига Европа. "Зелените" завършиха на 22-ро място с 10 точки, като вече са ясни и възможните съперници на Лудогорец за плейофите.

Още спортни новини четете в Actualno.com!