Полска телевизия разпозна "реализма" на Румен Радев за Украйна като откровен путинизъм (СНИМКА)

"Повече реализъм" що се отнася до Украйна и Русия - тази линия на поведение на подалия оставка президент Румен Радев, единственият такъв случай в историята на модерна България, не е от вчера. Радев многократно досега заемаше позиция на "миротворец", без обаче нито веднъж да представи конкретна визия или дори план как стъпка по стъпка да се стигне до мир, при който руският диктатор Владимир Путин не анексира ефективно цяла Украйна посредством подчинено изцяло на него управление и не продължава с агресията си, засега предимно в хибридна форма, спрямо Европа.

"Повече реализъм" - каквото и да означава това за нашите европейски партньори, т.нар. кремълски реализъм на Радев изглежда напълно разпознаваем — и дори ненадминат", пише известният влогър Асен Генов в личния си профил във Facebook. И дава илюстрация как "реализма" на Радев всъщност си е откровен путинизъм.

"Не е случайно, че обществената полска телевизия TVP илюстрира свой материал за политическата ситуация в България и оставката на Радев с кадри от среща между Радев и Путин. Трудно е да се повярва, че във Варшава не са разполагали с друг архив. Просто този се е сторил най-подходящ на редакторите там. В този конкретен случай кадрите говорят по-ясно от думите. Понякога външният поглед казва повече за една държава от всички вътрешни оправдания", заключва Асен Генов:

