Вече е ясно кога Румен Радев ще разкрие всичко за партията си

Бившият президент Румен Радев ще даде първото си голямо телевизионно интервю след оттеглянето си от държавния пост. Радев ще говори в ефира на БНТ в предаването "Панорама". Интервюто ще бъде излъчено този петък, 30 януари, от 21:00 часа и ще отбележи първата публична поява на Радев в национален ефир след края на президентския му мандат (2017–2026).

Румен Радев подаде оставката си от президентската институция на 19 януари, мотивирайки решението си с намерението да влезе активно в политиката. Така той прекрати втория си мандат предсрочно, за да избегне институционален сблъсък между президентската функция и планирания от него политически проект. Още: Ходовете на Румен Радев: Обяснява ги Елена Дариева (ВИДЕО)

Какво следва?

Очаква се в интервюто експрезидентът да разкрие ключови детайли около новата си формация, която почти сигурно ще се включи в предстоящите предсрочни парламентарни избори. По политическите прогнози проектът на Радев ще бъде сред основните претенденти за първото място на вота, който най-вероятно ще се проведе в средата на април тази година. Още: Социолози: Жените и пенсионерите харесват Радев

Разговорът в "Панорама" се очаква да даде отговори както за политическите амбиции на Радев, така и за причините, довели до решението му да напусне "Дондуков" 2 и да потърси нова роля в българския политически живот.