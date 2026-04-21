Хьогмо след загубата на Лудогорец: "Можехме да вкараме още, разочаровани сме, но можем да спечелим в София"

Лудогорец загуби първия 1/2-финален сблъсък за Купата на България, след като поведе на ЦСКА с 1:0, но позволи на "армейците" да стигнат до пълен обрат с два бързи гола след 80-тата минута. За "орлите" попадението отбеляза Квадво Дуа, а за "червените" се разписаха влезлият като смяна Йоанис Питас и Леандро Годой, който започна срещата. След края на мача треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо даде своя коментар.

Хьогмо: "Имахме възможност да вкараме още"

Ето какво каза Хьогмо след загубата: "През първото полувреме имахме потенциал и вкарахме хубав гол. Имахме възможност да вкараме още и да ги накажем. Първите 15 минути на второто полувреме продължихме в окей темпо, но в последните 30 минути ЦСКА взе контролът. Имахме големи пространства между линиите. Бонман направи някои чудесни спасявания, но те бяха по-добри от нас в този период.

Още: Питас и Годой са герои за ЦСКА: "Армейците" обърнаха Лудогорец и са с единия крак на финал за Купата на България

"Губихме прекалено лесно топката"

Ние вкарахме само един гол и имахме потенциал за още повече, но им позволихме да се сборят с нас и да използват празните пространства. Губихме прекалено лесно топката, когато изнасяхме. Температурата се повишаваше в последните минути с всяка изминала минута. Беше важно да запазим фокуса си. Разочаровани сме заради резултата и направеното от нас в последните минути, но сме наясно, че можем да спечелим в София. Имаме мач в шампионата преди това и после ще мислим за Купата".

Още: Заради дълг към Лудогорец: ФИФА поряза жестоко бразилски гранд