Христо Янев обясни рокадите в ЦСКА: "Имаме обеца на ухото от такива мачове"

Наставникът на ЦСКА Христо Янев говори след победата над Добруджа с 2:0 като домакин в мач от 27-ия кръг на Първа лига. След мача той обясни част от решенията си в мача, сред които това да извади Теодор Иванов от стартовите 11 - за сметка на Факундо Родригес. Също така на почивката, при резултат 1:0, Янев включи Йоанис Питас и Мохамед Брахими, като направи впечатление, че Леандро Годой също остана на терена. Включването на Питас до Годой е било с цел да се ангажира противниковата защита и да се освободи повече пространство за Годой.

"Победата е добра, защото трябва да трупаме точки. Не я постигнахме много лесно, но когато побеждаваш, трябва да бъдеш доволен. Може да поздравим Добруджа, че се постараха да ни затруднят. Важното е, че намерихме път към гола, защото имаме обеца на ухото от предни такива мачове", заяви Христо Янев пред Diema Sport.

"Това, че правим промени по време на мача, не означава, че не сме доволни от хората, които сме сменили. Искахме да сложим втори нападател, за да ангажираме повече тяхната защита. Питас трябваше да се движи повече и да освободи пространства за Годой, и след една такава ситуация стигнахме до гол", добави още той.

"Слагаме на кантар кое е по-важно за нас като отбор - отборни интереси или лични интереси. Търсим най-добрите варианти. Разполагаме с двама добри нападатели. Днес им дадохме възможност да покажат тяхното взаимодействие. Не трябва да отделяме толкова внимание на този въпрос.

Изваждането на Теодор Иванов? Това е тактическо решение. Досега Теди игра във всички мачове, така че не виждам нищо фатално. Искаме всички да получат равно време на терена", завърши Христо Янев.

