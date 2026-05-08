Шишков пое поста с папка, пълна с проблеми и идеи

Новият регионален министър Иван Шишков влезе в министерството с папка в ръка. "Няма как да избягаме от наследството на предишните кабинети и проблемите, които са оставени. Тази папка съдържа не само идеи за бъдещето, но и много натрупани проблеми", каза той и добави, че основната част от проблемите идват от предишното редовно правителство.

ОЩЕ: Кой е Иван Шишков - предложението на Румен Радев за министър на регионалното развитие?

"Похарчени са огромни средства за поддръжка на пътищата, които в един момент се оказаха повече от предвидения бюджет за ремонт на пътища. Няма как скоро обществото да не разбере защо и как са харчени тези средства", обясни той.

Шишков уточни, че всички факти около обществените поръчки ще станат ясни.

Служебният регионален министър Николай Найденов предаде властта на министър Шишков. Той заяви, че е удовлетворен от работата, която са свършили до момента.