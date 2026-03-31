Христо Янев реши кой ще води атаката на ЦСКА при визитата в Стара Загора

Треньорът на ЦСКА Христо Янев е взел решение кой ще води атаката на неговия тим в предстоящата визита на Берое от 28-ия кръг на Първа лига. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, „армейците“ гостуват на старозагорци в събота, 4 април като двубоят е насрочен за 19:30 часа. „Червените“ ще търсят задължителни три точки, които ще им гарантират и на теория мястото в Топ 4 на първенството.

ОЩЕ: Решение на Веласкес носи титлата на Левски, Лудогорец има къде да сбърка | Точно попадение

Леандро Годой се намира в доста добра форма

Според информациите Христо Янев е решил Леандро Годой да поведе „армейската“ атака в двубоя с Берое. Това ще е и първият път от началото на 2026 година, в който аржентинецът ще започне като титуляр в два поредни мача на ЦСКА. Кошмара, както всички наричат централния нападател, се представя доста добре в последно време. Той реализира едно от попаденията във вратата на Добруджа при победата с 2:0 в последния кръг на Първа лига, а по време на паузата за националните отбори разнищи Оборище Панагюрище като им отбеляза 4 гола при успеха на „червените“ с 6:0.

Йоанис Питас все още е с националния отбор на Кипър

Именно добрата форма на Годой е накарала Христо Янев да му гласува доверие. Освен това другият нападател на ЦСКА – Йоанис Питас, все още е с националния отбор на Кипър и не е водил подготовка с „армейците“ в последните десетина дни. Той най-вероятно ще се прибере изморен в София и поради тази причина наставникът на „червените“ е преценил да не го натоварва. Въпреки това се очаква Питас да се появи в игра срещу Берое, а срещата не се развива по вкуса на гостите.

ОЩЕ: Скаути на ЦСКА обикалят Южна Америка – „армейците“ търсят два типа играчи