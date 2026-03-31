Скаути на ЦСКА обикалят Южна Америка – „армейците“ търсят два типа играчи

Скаути на ЦСКА обикалят Южна Америка в търсене на нови попълнения за отбора на Христо Янев. Това разкриха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите представителите на „армейците“ са били пратени на специална мисия да набележат качествени играчи, които да подсилят тима по време на летния трансферен прозорец. Скаутите на ЦСКА са гледали състезатели в Колумбия, Аржентина и Бразилия.

Вече има набелязани футболисти

Скаутите на ЦСКА са гледали два типа играчи – такива, които да бъдат привлечени при класиране в Европа, както и такива, които биха облякли фланелката на тима дори и „армейците“ да не играят в турнирите през лятото. Отделът, който отговаря за селекцията при „червените“ вече е подбрал няколко имена, като от родния гранд ще продължат да следят представянето на набелязаните състезатели.

В последно време ЦСКА смело поглежда към Южна Америка

По време на зимния трансферен прозорец ЦСКА се подсили с няколко футболисти, които дойдоха именно от Южна Америка. Става дума за Лео Перейра, Алехандро Пиедраита и Факундо Родригес. През миналото лято пък в тима акостира Анжело Мартино, който бе купен от аржентинския Нюелс Олд Бойс. Очаква се ЦСКА да вземе поне двама играчи от Южна Америка по време на предстоящия трансферен прозорец.

