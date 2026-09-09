Христо Стоичков скастри спекулантите: "Шепа неудачници, нападат всеки успял в ЦСКА"

Легендата не само на ЦСКА, а и на целия български футбол Христо Стоичков изелзе с остри думи срещу хората, които спекулират с името му. Той даде интервю пред колегите от "Блиц", в което изрази мнението си за тези, които го свързват с "червените" и намекват, че той взима решения, които пяко засягат клуба без да бъде в ръководството. Стоиков заяви, че ако потрябва, винаги ще бъде на разположение на ЦСКА, но от уважение към собственика и настоящото управление на "червените" не би си позволил да направи подобно нещо.

Христо Стоичков: "Този филм отдавна съм го гледал"

Ето какво каза Христо Стоичков: "Армейци, от месеци насам някакви карикатурни индивиди опитват да си правят реклама на мой гръб, спекулирайки с името ми относно работата и решенията на футболен клуб ЦСКА. Не им отговарях, защото този филм отдавна съм го гледал. Шепа неудачници нападат всеки успял в ЦСКА с желанието да ги забележат и от никой да станат някой. Виждали сте ги – онези с новите дупки по старите им гащи! Разни Милко и Морко, изрисувани безхаберници и други спаружени стафиди. На тях ще кажа само: Няма да ви се получи! И този път.

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"Уважавам собственика на нашия любим отбор"

Воювате от грешната страна и с грешния човек. Всъщност воюване е силна дума за мишоци като вас, криещи се по канали и форуми за анонимници. За разлика от вас Христо Стоичков никога не е бил в сенките и няма и да бъде. Никакви вмешателства нямам в клуба. Уважавам собственика на нашия любим отбор, както и директорите и най-малкото по тази причина никога не бих приел от разстояние да се бъркам в тяхната работа. Казал съм – при нужда винаги ще съм на линия за конкретна мисия или задача за любимия ЦСКА.

Всичко друго не го намирам за нормално. И накрая на зложелателите и враговете с партиен билет ще кажа: Гонете си опашката и внимавайте на завоите! Само ЦСКА!"

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