Спорт по ТВ днес - 9 септември

Днес е голям ден за българския спорт. Въпреки че не са много, събитията, важни за нас, са изключително вълнуващи. В света на футбола Левски и ЦСКА се изправят един срещу друг в директен сблъсък за Суперкупата на България. А Националният ни отбор по волейбол открива Европейското първенство за мъже, на което сме домакини, с мач срещу Северна Македония. Шампионската лига продължава с пълна сила, а US Open напредва неумолимо. Телевизионната програма ни е приготвила още световен футбол снукър и колоездене.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес, 9 септември, сряда

15:00 Снукър: Инглиш оупън, втори кръг, Евроспорт 2

15:45 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 17, мъже, Евроспорт 1

18:30 Футбол: Суперкупа на България, Левски - ЦСКА, Диема спорт

18:45 Тенис: US Open, Евроспорт 1

19:00 Волейбол: Евроволей 2026, България - Северна Македония, Max One

19:45 Футбол: Шампионска лига, Барселона - Феенорд, bTV Action

19:45 Футбол: Шампионска лига, Щутгарт - Викинг, Ринг

21:00 Снукър, Инглиш оупън, втори кръг, Евроспорт 2

21:00 Футбол: Саудитска професионална лига, Ал Насър - Абха, Макс спорт 4

22:00 Футбол: Шампионска лига, Наполи - Арсенал, bTV Action

22:00 Футбол: Шампионска лига, Ливърпул - Атлетико Мадрид, Ринг

22:00 Футбол: Карабао Къп, Челси - Лийдс, Диема спорт 2

22:00 Футбол: Карабао Къп, Чарлтън - Куинс Парк Рейнджърс, Диема спорт 3