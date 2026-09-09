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Нов старши треньор в Първа лига: ЦСКА 1948 заложи на минал през Левски за поредната рокада

09 септември 2026, 11:47 часа 665 прочитания 0 коментара

ЦСКА 1948 официално има нов старши треньор. След раздялата с Александър Александров-Алвеша ръководството на "червените" повери отбора на досегашния му помощник Огнян Младенов. 33-годишният специалист получава своя първи голям шанс начело на тим от елита, след като през последните години постепенно премина през различни етапи в треньорското си развитие.

Огнян Младенов е новият старши треньор на ЦСКА 1948

Рокадата идва непосредствено след загубата с 0:1 от Левски на "Герена". Поражението остави ЦСКА 1948 на четвъртото място в Първа лига с 16 точки от осем мача - пет победи, едно равенство и две загуби. Тимът е на осем точки зад перфектния до момента лидер Левски.

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Младенов познава отлично обстановката в клуба, тъй като през 2025/26 година бе част от школата на ЦСКА 1948, а впоследствие се присъедини към първия отбор като помощник на Алвеша. Именно той застана пред медиите след загубата от Левски, тъй като Александров бе отстранен от пейката.

Огнян Младенов е работил в школите на Левски-Раковски и Левски

Новият наставник е роден на 2 април 1993 година в София и притежава UEFA A лиценз. Треньорският му път започва в детско-юношеския футбол - работил е в школите на Левски-Раковски и Левски, след което преминава през Оборище (Панагюрище), където първоначално е помощник, а впоследствие поема тима като старши треньор. Има и висше образование от Канада и владее английски и френски език.

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ФК ЦСКА 1948 Първа лига Огнян Младенов
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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