Петко Христов: "Да играя за Левски е специално, Специя пречеше на трансфера"

Левски завърши летния трансфререн прозорец у нас подобаващо, като привлече класно попълнение за защитата си. Става въпрос за централния защитник Петко Христов. Той е минал през юношеските формации на "сините", а в момента е собственост на италианския Специя, като е под наем на "Герена". Христо говори пред клубната телевизия на Левски, като разкри, че отдавна е водил разговори със спортния директор на "сините" Георги Костадинов, а трансферът се е забавил заради проблеми със Специя.

Петко Христов: "Отдавна преговарях с господин Костадинов"

Ето какво каза Петко Христов: "Чувствам се специално. Да се върна отново в България и да играя в Левски, е нещо специално за мен. Радвам се, че съм тук. Нямам търпение да изляза на стадиона. Отдавна преговарях с господин Костадинов, но имаше няколко пречки със Специя - документално, чисто формално. От два дни съм в София, правя прегледи и засега всичко е наред. В последните години следя българското първенство, следя как играе Левски.

Откакто е новият треньор, възходът се вижда. Отборът е много сплотен от това, което виждам и съм говорил с момчетата, които познавам. Това се вижда на терена и по успехите, които постига тимът.

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"Мисля, че това са цели на голям клуб"

Все още не съм имал възможност да говоря с Хулио Веласкес, тъй като в последните дни Левски имаше важни мачове и нямахме възможност да разговаряме. Вуцов го познавам от Славия и националния отбор, Кристиан Димитров и Ради Кирилов също. Нямам търпение да сме в една съблекалня заедно с тях. Мисля, че това са цели на голям клуб като Левски и няма какво да коментирам дали ще защитаваме титлата, или не. Левски излиза за победа във всеки един мач и да се бори за челните места. Очаквам Левски да победи. Нямам търпение да съм на терена, на стадиона, където треньорът прецени, за да помогна на отбора и да усетя “синята” публика.

След дълги години в чужбина се завръщам в Левски - клуб с амбиции, клуб със задължения, които трябва да спазваш, когато си на терена. Мога да обещая, че ще дам всичко от себе си".

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