Хаос в небето над Великобритания: Технически проблем спря над 1900 полета

Над 1900 полета са били отменени за два дни във Великобритания заради технически проблем в системата на National Air Traffic Services (NATS), съобщи авиационната аналитична компания Cirium. До 5:00 часа днес са били отменени общо над 1900 полета, след като проблемът в системата за управление на въздушното движение възникна на 8 септември. Въпреки че техническата неизправност вече е отстранена, нарушенията в полетите продължават и през втория ден, като редица полети са със закъснения, съобщи в. "Гардиън".

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NATS предоставя услуги за управление на въздушното движение на 15 летища във Великобритания. Нарушенията засегнаха десетки хиляди пътници, пътуващи към и от Великобритания

По данни на Cirium на 8 септември са били отменени над 1750 полета, излитащи от или кацащи на британски летища. От тях 902 са били излитащи, а 860 – пристигащи, при общо около 5800 планирани полета. В обичаен ден делът на отменените полети е между 1 и 2%.

Днес са отменени 153 полета – 55 излитащи и 98 пристигащи, което представлява малко над 3% от планираните полети.