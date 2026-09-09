Ескалация: Нови сблъсъци между протестиращи и полиция в Албания, заради проекта на Къшнър (ВИДЕО)

Албанската полиция се сблъска с протестиращи, опитващи се да стигнат до сградата на парламента в албанската столица Тирана в понеделник, продължавайки митинг срещу изграждането на луксозния туристически комплекс, свързан със зетя на Тръмп - Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, съобщи хърватската медия "Индекс". Протестите се състояха в деня, в който депутатите се завърнаха в парламента след лятна ваканция, съобщава АП.
Ескалация
Протестите, които навлязоха в 100-ия си ден, ескалираха в сблъсъци в центъра на Тирана. Протестиращи се опитаха да пробият полицейския кордон и хвърляха яйца и домати по полицейските части.
Цивилни мъже поваляха протестиращи на земята пред парламента на Албания. Най-малко 7 задържани. Все още не е потвърдено дали са държавна полиция или наети мускулести хора. Яйца попаднаха в бойни части, докато депутати седят вътре.
🇦🇱 BREAKING: Plainclothes men wrestle protesters to the ground outside Albania's Parliament. At least 7 detained. Still unconfirmed whether they are State Police or hired muscle. Eggs hit riot units while MPs sit inside.— Flamingo Television (@Flamingo_TV) September 8, 2026
THEY CANNOT STOP THE FLAMINGO REVOLUTION! pic.twitter.com/ySbzcHydBz
Рама подкрепя инвестицията
Премиерът на Албания Еди Рама, основната мишена на протестиращите, категорично подкрепя инвестицията. Той вярва, че проектът ще помогне за модернизирането на Албания, която е в комунистическа изолация от десетилетия. По време на сблъсъците пред парламента протестиращите скандираха „Арестувайте Рама!“.
В същото време полицията обезопаси депутатите при влизането и излизането им от сградата. Няколко протестиращи бяха задържани. В момента няма информация дали срещу някой от тях са повдигнати обвинения или дали е поискано задържане. ОЩЕ: Рама защити луксозния проект на Тръмп: Протестите в Албания са дирижирани отвън
🇦🇱🦩 Në ditën e 101-të të protestës më madhështore në Shqipëri, shpresës së vetme për të shpëtuar kombin nga vdekja, dhjetëra protestues paqësorë u dhunuan dhe arrestuan nga policia makabre e pushtetit (aka. krimit).— Flamingo Television (@Flamingo_TV) September 8, 2026
Por kjo nuk i ndal qytetarët e lirë të Shqipërisë të… https://t.co/8OKtLJ5yes pic.twitter.com/uyVEzP1vbo