Спорт:

Ескалация: Нови сблъсъци между протестиращи и полиция в Албания, заради проекта на Къшнър (ВИДЕО)

09 септември 2026, 12:02 часа 475 прочитания 0 коментара
Снимка:
Ескалация: Нови сблъсъци между протестиращи и полиция в Албания, заради проекта на Къшнър (ВИДЕО)

Албанската полиция се сблъска с протестиращи, опитващи се да стигнат до сградата на парламента в албанската столица Тирана в понеделник, продължавайки митинг срещу изграждането на луксозния туристически комплекс, свързан със зетя на Тръмп -  Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, съобщи хърватската медия "Индекс". Протестите се състояха в деня, в който депутатите се завърнаха в парламента след лятна ваканция, съобщава АП.

Ескалация

Протестите, които навлязоха в 100-ия си ден, ескалираха в сблъсъци в центъра на Тирана. Протестиращи се опитаха да пробият полицейския кордон и хвърляха яйца и домати по полицейските части.

Цивилни мъже поваляха протестиращи на земята пред парламента на Албания. Най-малко 7 задържани. Все още не е потвърдено дали са държавна полиция или наети мускулести хора. Яйца попаднаха в бойни части, докато депутати седят вътре. 

 

Рама подкрепя инвестицията

Премиерът на Албания Еди Рама, основната мишена на протестиращите, категорично подкрепя инвестицията. Той вярва, че проектът ще помогне за модернизирането на Албания, която е в комунистическа изолация от десетилетия. По време на сблъсъците пред парламента протестиращите скандираха „Арестувайте Рама!“.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В същото време полицията обезопаси депутатите при влизането и излизането им от сградата. Няколко протестиращи бяха задържани. В момента няма информация дали срещу някой от тях са повдигнати обвинения или дали е поискано задържане. ОЩЕ: Рама защити луксозния проект на Тръмп: Протестите в Албания са дирижирани отвън

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Протести Албания Сблъсъци Еди Рама Джаред Къшнър
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес