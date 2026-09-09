Детрониран! Алкарас отпадна след луда битка на US Open, продължила до 4 сутринта

Карлос Алкарас приключи защитата на титлата си на US Open след една от най-драматичните битки в тазгодишното издание на турнира. Испанецът отстъпи на американеца Бен Шелтън с 6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6, 6:7(7) в четвъртфинален сблъсък, продължил 4 часа и 28 минути. Двубоят приключи в 3:33 часа местно време - най-късният финал на мач в историята на US Open.

Бен Шелтън отказа Алкарас след тайбрек в петия сет

Алкарас започна великолепно и спечели първия сет след тайбрек, но Шелтън напълно обърна развитието на срещата. Американецът взе следващите две части, докато испанецът успя да се върне в мача с убедително 6:1 в четвъртия сет.

В решаващата пета част двамата стигнаха до тайбрек до 10 точки, в който Шелтън показа по-здрави нерви и затвори мача при 10:7. Алкарас се бореше и с физически проблеми в хода на маратона, включително епизод, при който му прилоша и повърна.

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Край на серията от 18 поредни победи в Големия шлем

Загубата прекъсна впечатляващата серия на 23-годишния испанец от 18 поредни победи в турнирите от Големия шлем, започнала след триумфа му на "Ролан Гарос" през 2025 г. Тя сложи край и на перфектния му баланс срещу американски тенисисти в мейджъри – преди този мач Алкарас имаше 13 победи от 13 срещи.

За Шелтън това е една от най-големите победи в кариерата му. 23-годишният американец за първи път победи тенисист от Топ 3 в турнир от Големия шлем и достигна полуфиналите в Ню Йорк, където ще срещне сънародника си Франсис Тиафо.

За Алкарас отпадането идва след силно завръщане на корта. Испанецът пропусна почти пет месеца заради контузия на дясната китка и не изигра нито един официален мач между април и началото на US Open.

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