Левски - ЦСКА: Кога и къде да гледаме финала за Суперкупата на България

Българският футбол получава едно от най-очакваните си дербита още в началото на сезона. Левски и ЦСКА се изправят един срещу друг в директен спор за Суперкупата на България, а сблъсъкът ще определи кой ще добави още един трофей във витрината си. Двата столични гранда влизат в мача с различни настроения, но с ясна цел – да победят големия си съперник.

Финал за Суперкупата на България: Дата, начален час и ТВ

Двубоят има и допълнителен заряд заради статута си на първо голямо дерби между Левски и ЦСКА за сезона. "Сините" са символичният домакин на срещата, докато "червените" ще бъдат от другата страна на Националния стадион "Васил Левски", който се очаква да е пълен до краен предел за сблъсъка между действащия шампион на България и действащия носител на Купата.

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Левски влиза в дербито в отлична форма, след като спечели първите си осем мача в първенството и оглавява класирането с пълен актив от 24 точки. ЦСКА заема третата позиция с 17 точки, но записа равенство със Спартак в последния кръг, а преди финала Христо Янев обяви, че това ще бъде последният му мач начело на "червените".

В колко часа и по коя телевизия ще дават срещата

Левски - ЦСКА ще се играе на 9 септември, сряда, от 18:30 часа. Финалът за Суперкупата на България ще се проведе на Националния стадион "Васил Левски" в София. Именно там двата отбора ще определят носителя на първия трофей за новия сезон. Мачът ще бъде излъчен пряко по Diema Sport, като можете да го проследите и в Sportlive.bg и Actualno.com.

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