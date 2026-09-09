Нова платформа събира лекари, пациенти и родители на едно място

Фондация "Даная" даде официален старт на платформата Rights4Health – иновативно онлайн пространство, събрало на едно място пациенти, родители и медицински специалисти. Проектът цели да адресира кризата на доверие в здравната система чрез проверена информация, научни модели и практически инструменти. В основата на проекта стои въпрос, който у нас се обсъжда много, но рядко се изследва системно: Колко си вярваме в здравеопазването, къде губим това доверие и какво може да го върне?

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Основни акценти

Индекс на доверие: Стартира мащабно проучване, което чрез периодични данни ще измерва нагласите в системата и ще анализира факторите, градящи или рушащи доверието.

Равнопоставеност и права: Секцията „Права и информация“ обхваща както интересите на пациенти и родители (второ мнение, информирано съгласие, придружаване на дете), така и тези на лекарите (професионална автономия, защита от агресия).

Практически симулации: Платформата предлага сценарии от реалната практика – като съобщаване на тежка диагноза или разговор с разтревожен родител, показвайки как комуникацията влияе на напрежението.

Подаване на сигнали: Разделът „Вашият глас и сигнали“ събира системни проблеми и нередности, които да послужат за експертни препоръки към институциите.

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Платформата Rights4Health няма да е информационен сайт, а работно пространство за диалог между всички участници в здравния процес.

Зад кампанията застават популярни лица като Яна Титова, Яна Маринова, Жаклин Дочева, Владимир Ампов – Графа, Алек Алексиев и Стоян Дойчев, подкрепяйки тезата, че разговорът за здравеопазването засяга цялото общество.