Кабинетът "Радев":

В два списъка или в нито един? Сагата с Георги Тошев и инициативния комитет на Илияна Йотова продължава

09 септември 2026, 12:12 часа 561 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС; колаж: Actualno.com
В два списъка или в нито един? Сагата с Георги Тошев и инициативния комитет на Илияна Йотова продължава

"Георги Тошев вече не фигурира в Инициативния комитет в подкрепа на кандидатурата за президент и вицепрезидент на Илияна Йотова и Кирил Вълчев". Това се казва в официално съобщение от Инициативния комитет "Йотова - Вълчев", разпространено след публикацията на Тошев, в която той казва, че не е давал свои лични данни, за да бъде регистриран в който и да е инициативен комитет за предстоящите президентски избори.

Според ИК на настоящия президент Илияна Йотова обаче Тошев е дал "лично волеизявление да участва в комитета, като предостави и данните от личната си карта, необходими за вписването в него". По думите им след това той е преосмислил заявеното първоначално желание, като за това те са разбрали от въпросната публикация в социалните мрежи.

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Началникът на кабинета на Илияна Йотова - Надя Младенова, публикува в своя Facebook профил статия по темата с пожелания към Тошев за успех в "бъдещите му творчески начинания". Това предизвика въпроси доколко е редно професионалист, който работи за президентската институция, да подкрепя и предизборната кампания на настоящия президент.

Какво написа Георги Тошев

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"Приятели,

По повод разпространената информация, че съм в инициативен комитет.

Получих покана да бъда част от инициативните комитети на двама от кандидат президентите.

Оценявам смелостта им!

Едно от изискванията е официално да присъствам в списъка е регистрация с личен документ.

Не съм се регистрирал в нито един комитет.

Ще подкрепа моя кандидат, на който имам най-голямо доверие.

Списъците с регистриралите се учредители може да видите в ЦИК.

Пожелавам успех на кандидатите!"

В един от коментарите под поста на Тошев, Сибина Григорова от "Булевард България" твърди, че е видяла името на журналиста в два списъка, в които обаче не са фигурирали имената на други хора, които не са приели предложението да станат част от въпросните инициативни комитети.

Не става ясно кой е вторият списък, но други коментиращи предполагат, че се има предвид този за инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев.

От своя страна Мария Касимова-Моасе коментира, че лично е разговаряла преди ден с Георги Тошев и той ѝ е казал, че не е в нито един комитет.

Все още няма официален коментар от него, както и отговор дали наистина е предоставил данни за включване в ИК "Йотова - Вълчев".

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Илияна Йотова Георги Тошев президентски избори 2026
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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