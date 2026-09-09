Удар по ядрения мозък на Москва: ГУР хакна създателите на "Орешник" и свали данните на хиляди генерали

Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) е провело мащабна кибероперация срещу руската корпорация „Московски институт по топлотехника“ (МИТ). В резултат украинските разузнавачи са получили огромен масив от данни с информация за разработките на компанията и служителите й. Идентифицирани са личните данни на 2648 руснаци, включително висши военни - за всички тях ГУР смята, че са замесени в убийствата на украинци, се казва в съобщение в телеграм канала на ГУР.

В корпорацията МИТ влизат конструкторското бюро „Прожектор“, машиностроителният завод „Вимпел“, заводът във Воткинск и предприятието „Искра“.

Какви ракети разработва МИТ

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МИТ се занимава с производство на конструкции, двигатели, софтуер и други компоненти за ракети. Става дума за следните руски ракетни системи:

междуконтиненталните балистични ракети „Ярс“ (РС-24) - ключов компонент на руските ядрени сили;

междуконтиненталните балистични ракети „Топол-М“ (РТ-2ПМ2);

балистичните ракети за подводно изстрелване „Булава“ (Р-30);

оперативно-тактическите ракетни системи „Искандер-М“;

балистичните системи „Орешник“.

Освен това МИТ работи и върху сателитни комуникационни системи за руската армия - система за бързо разполагане на военни спътници в ниска орбита. Ако този проект бъде реализиран, Русия ще може да разгърне нискоорбитални многоспътникови мрежови системи, които ще се използват за радарно и оптико-електронно разузнаване.

Отделно от това МИТ разработват и преустроената ракета-носител „Старт-1М“, както и унифицираната космическа платформа „Типоряд“, предназначена да подобри разузнавателните, комуникационните и командно-контролните възможности на руската армия и да подобри устойчивостта на руската космическа инфраструктура.

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