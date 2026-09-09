Паро Никодимов: Този мач е различен, Христо Янев обича ЦСКА, не е виновен

За ЦСКА предстои много важен мач, който може да промени хода на сезона за отбора. "Червените" се изправят срщу вечния съперник Левски в мач за Суперкупата на България. Това ще бъде и последната среща на Христо Янев като старши треньор на "армейците". Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов даде интервю пред колегите от "Мач Телеграф", в което говори за предстоящия мач и решението на Янев да подаде оставка като треньор на отбора.

Аспарух Никодимов: "Този мач е много по-различен от всички останали"

Ето какво каза Паро Никодимов: "Мачовете между тези два отбора винаги могат да донесат изненада. Сега Левски са в по-добро състояние от ЦСКА. Твърди се, че имат по-добър отбор, но това нищо не значи в такъв двубой. Този мач е много по-различен от всички останали. На ЦСКА треньора е на изключително ветровито място. Така е било винаги, така е и сега. От всяка посока духа вятър, дори урагани. Изпитвал съм го на собствен гръб и знам какво е. И то от всякакви различни хора и страни. Българският футбол е пълен с изненади от всякакво естество.

Още: Спорт по ТВ днес - 9 септември

"ЦСКА няма нужното качество в редиците си"

Сега Янев заяви, че си тръгва след мача с Левски. Той е много грамотно и интелигентно момче. Обича ЦСКА и съм сигурен, че е направил всичко по-силите си отбора да изглежда по възможно най-добър начин. В крайна сметка обаче това са неговите играчи. ЦСКА няма нужното качество в редиците си. Той няма вина. Не мога да кажа как се е справил начело на отбора, защото не сме в кухнята. Не е редно да даваме оценки по такъв начин. Той може да знае и да може всичко, но ако няма добра селекция, с какво е виновен Янев. Трябва по-дълъг период да работи с тях, за да ги научи".

Още: Левски - ЦСКА: Кога и къде да гледаме финала за Суперкупата на България