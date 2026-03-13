Хулио Веласкес: Ще е огромна грешка, ако подценим Берое – трябва да сме най-добрата версия на себе си, за да спечелим (ВИДЕО)

Треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че отборът му трябва да покаже най-добрата си версия при гостуването на Берое от 26-ия кръг на Първа лига. Двубоят в Стара Загора е в неделя от 17:00 часа. Испанският специалист коментира и възможността за дебют на новото попълнение Марко Дуганджич, който наскоро се присъедини към „сините“.

Какво каза Хулио Веласкес

„Идва след неактивен период. Идва да помогне. Утре ще вземем решение. Зависи и от това как се чувстват всички. Има някои играчи, които не са в оптимално състояние. Логичното е да се нуждае от по-дълъг процес на адаптация. Ако може да влезе, за да помогне, ще решим дали да попадне в групата за мача“, заяви Веласкес.

Треньорът на столичния тим уточни, че няма сериозни кадрови проблеми.

„Имаме играчи с леки болки, които трябва да проследим в следващите часове. Освен Мустафа Сангаре и Фабиен, няма друг, който отпада на 100%“, каза той.

Веласкес коментира и адаптацията на новите футболисти Карл Фабиен Око-Флекс и Кристиан Переа.

„Не помня да съм казал, че някой играч се е адаптирал по-бързо от друг. Око бързо влезе в процеса. Переа също. Адаптира се по добър начин. Профилът му е по-различен от този на Око. Това, което изискваме, е наред. Не си спомням да съм правил сравнителен анализ, но най-важното е, че и двамата се адаптираха“.

Испанецът очаква труден двубой срещу заралии и подчерта, че отборът му не подценява съперника.

„Със сигурност съперникът ще има голяма мотивация да ни победи. Трябва да се фокусираме върху себе си – как ще атакуваме и защитаваме. Уважаваме съперника. Уважението минава още от анализа и отговорността в тренировъчния процес. Момчетата се подготвят много добре и са концентрирани върху работата си“.

По повод евентуално подценяване на съперника след зимните промени в състава на Берое, Веласкес беше категоричен: „Би било огромна грешка. Откакто съм начело на отбора, не сме подценили никой. Подхождаме отговорно към всяка среща. Знаем, че трябва да сме най-добрата версия на себе си, за да спечелим“.

Треньорът коментира и традиционно трудните мачове на Левски в Стара Загора.

„Историята и статистиката ми допадат, но в конкретния случай не мисля, че имат отношение към настоящия момент. Това са различни ситуации – различни играчи и различни периоди. Това не е гостоприемен стадион. Спомням си и мача от миналия сезон – не беше лесен. Съзнаваме, че ни очаква труден двубой и трябва да се адаптираме към развоя на срещата“.

Испанецът добави, че тимът му трябва да бъде готов за различни тактически ситуации.

„Способни сме да доминираме. Разчитаме, че можем да покажем интересни неща в различните фази на играта. Във футбола е важно да умееш да предлагаш различни варианти“, каза наставникът на „сините“.

ОЩЕ: Елитен португалски тим набеляза трансферна цел на ЦСКА и Левски