Играчите на Ботев Пловдив изправиха Херо на нокти преди дебюта му срещу ЦСКА

Футболистите на Ботев Пловдив са изправили новия треньор на тима Димитър Димитров на нокти преди гостуването на ЦСКА. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, Херо пое „канарчетата“ преди дни като дебютът му начело на тима ще бъде именно при гостуването на „армейците“. Двубоят е насрочен за утре, 22 ноември от 17:00 часа и ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Димитров е притеснен от физическото състояние на футболистите

Димитър Димитров проведе вече няколко тренировки с Ботев Пловдив, но е останал много притеснен от физическото състояние на някои от играчите му. Херо не е доволен най-вече от нивото на голяма част от чуждестранните футболисти, които бяха привлечени в отбора през лятото. Още при представянето си опитният специалист сподели, че ще използва времето до края на зимния дял на шампионата, за да се запознае отблизо с качествата на състезателите на „жълто-черните“.

В Ботев Пловдив пристига в София с нагласата да победи ЦСКА

Въпреки лошото физическо състояние на някои от футболистите Ботев Пловдив пристига в София с нагласата да сложи край на победната серия на ЦСКА. „Армейците“ записаха пет поредни успеха в последните си 5 двубоя във всички турнири. За последно тимът на Христо Янев спечели Вечното дерби с Левски с минималното 1:0. Единственото попадение в срещата падна в 77-ата минута и бе дело на Джеймс Ето'о.

