Студио Actualno:

"Бяхме пожертвани, хвърлени в огъня. В момента поколенията се сблъскват с корупция"

21 ноември 2025, 13:35 часа 427 прочитания 0 коментара
"Бяхме пожертвани, хвърлени в огъня. В момента поколенията се сблъскват с корупция"

Футболистът на Славия и на националния отбор на България - Владимир Николов, коментира думите на Филип Кръстев, че тяхното поколение е загубено. Николов не би определил поколението като загубено, но смята, че действително той и футболистите около неговия набор са били "пожертвани, хвърлени в огъня". Той призна за трудностите, които бяха споделени и от Кръстев в интервютата му след мачовете на България в световните квалификации. И заяви, че лично не се е сблъсквал с корупция във футбола, но знае, че в момента поколенията имат този проблем.

Между учението и футбола

"Загубено поколение е доста силно изказване. По-скоро бих го казал като пожертвани, хвърлени в огъня. Трудно ни е. Това, което Филип каза за училището и футбола, при мен е било дори по-трудно, защото бях в частно училище. Там никой не се съобразява кога тренираш. Едните казват "гледай си ученето", другите ме съветваха да гледам футбола. А аз исках да съм образован футболист. Изключително тежко ми беше да съвместяваш двете неща", каза Николов пред колегите от "Блиц".

Още: Прогнилата система, която изяде таланта - или как такса "вход" в мъжкия футбол ни остави с посредствен национален отбор

Владимир Николов

Малките детайли преобръщат каруцата

"Филип и аз не сме единствените момчета, които сме се сблъскали с тези проблеми. Той каза неща, които повечето момчета ги тормозят, най-вече докато са юноши. Сега виждам как наши съотборници през годините споделят интервюто му, защото и те го подкрепят, те също са се сблъскали с тези трудности. Има малки детайли, на които не се обръща внимание и в един момент те преобръщат каруцата. Един проблем, се неглижира, после друг... И когато стигнеш в мъжкия футбол се питаш "Какво стана? Какъв е проблемът?", но вече е късно."

"Не съм се сблъсквал с корупция, но в момента поколенията се сблъскват с това нещо. Моят апел и желание за подбуда към всички треньори, които искат да се занимават с деца в школите, е да обръщат внимание на абсолютно всичко, за да може детето като порасне, да се знае за какво иде реч. Да не се гледат само резултатите при децата, защото има къде по-важни технически неща - дисциплина, уважение, да се раздава... работа във фитнеса", добави още той.

Още: А защо депутатите не се снимат с българските национали по футбол?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Национален отбор по футбол
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес