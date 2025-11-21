"Бяхме пожертвани, хвърлени в огъня. В момента поколенията се сблъскват с корупция"

Футболистът на Славия и на националния отбор на България - Владимир Николов, коментира думите на Филип Кръстев, че тяхното поколение е загубено. Николов не би определил поколението като загубено, но смята, че действително той и футболистите около неговия набор са били "пожертвани, хвърлени в огъня". Той призна за трудностите, които бяха споделени и от Кръстев в интервютата му след мачовете на България в световните квалификации. И заяви, че лично не се е сблъсквал с корупция във футбола, но знае, че в момента поколенията имат този проблем.

Между учението и футбола

"Загубено поколение е доста силно изказване. По-скоро бих го казал като пожертвани, хвърлени в огъня. Трудно ни е. Това, което Филип каза за училището и футбола, при мен е било дори по-трудно, защото бях в частно училище. Там никой не се съобразява кога тренираш. Едните казват "гледай си ученето", другите ме съветваха да гледам футбола. А аз исках да съм образован футболист. Изключително тежко ми беше да съвместяваш двете неща", каза Николов пред колегите от "Блиц".

Малките детайли преобръщат каруцата

"Филип и аз не сме единствените момчета, които сме се сблъскали с тези проблеми. Той каза неща, които повечето момчета ги тормозят, най-вече докато са юноши. Сега виждам как наши съотборници през годините споделят интервюто му, защото и те го подкрепят, те също са се сблъскали с тези трудности. Има малки детайли, на които не се обръща внимание и в един момент те преобръщат каруцата. Един проблем, се неглижира, после друг... И когато стигнеш в мъжкия футбол се питаш "Какво стана? Какъв е проблемът?", но вече е късно."

"Не съм се сблъсквал с корупция, но в момента поколенията се сблъскват с това нещо. Моят апел и желание за подбуда към всички треньори, които искат да се занимават с деца в школите, е да обръщат внимание на абсолютно всичко, за да може детето като порасне, да се знае за какво иде реч. Да не се гледат само резултатите при децата, защото има къде по-важни технически неща - дисциплина, уважение, да се раздава... работа във фитнеса", добави още той.

