Най-старият запазен семеен клан в света: Удивителни ДНК разкрития за германски род на 3000 години (СНИМКИ, ВИДЕО)

09 ноември 2025, 19:42 часа 741 прочитания 0 коментара
ДНК анализ разкри, че семейството на жител на немското село Фьорсте в Северна Германия (провинция Долна Саксония) живее на това място от три хиляди години. "Винаги сме смятали, че живеем от стари времена в нашето село", казва Манфред Хухтхаузен. Но дори той не можел да си представи колко отдавна са живели неговите предци по тези места.

Учените са направили сензационно откритие: още преди 3 000 години (т.е. от късната бронзова епоха - ок. 1000–700 г. пр. н.е.) предците на Хухтхаузен са живели на това място, а пещера само на два километра от дома му са използвали за семейна гробница. Това означава, че поне 120 поколения Хухтхаузени са обитавали този район и това е най-старата генетично документирана фамилия в света.

Останки и ДНК

През 1980 г. археолози откриват 4200 кости и костни фрагменти в пещерата Лихтенщайн, принадлежащи на около 60 души – от бебета до възрастни хора. Освен костите останките включват и бронзови бижута, керамика, растителни семена, останки от дрехи, животински кости.

Изследователите отбелязват, че запазването на ДНК тук е нетипично добро за бронзовата епоха — благодарение на условията в пещерата.

Извършените анализи на древната ДНК (изследвани са Y-хромозомните и митохондриалните хаплогрупи, както и автозомни маркери) са показали, че става въпрос за семеен клaн. Учените смятат, че е много вероятно в тази разклонена семейна група много от мъжете да са оставали уседнали на това място докато част от жените е възможно да са заминавали извън общността.

Нито една от намерените кости не показва следи от насилие или разрязвания след смъртта, което означава, че тук е било нещо като семейна гробница. 

Д-р Бригите Мориц, директор на музея HöhlenErlebnisZentrum в Бад Грунд, обяснява: "Мъртвите първо са били погребвани другаде, а след това са пренасяни тук през няколко поколения. Това е било повторно погребение – нещо като пътешествие в отвъдния живот." 

"Вие сте един от наследниците на хората от пещерата"

През 2007 г. изследователи от университета в Гьотинген успяват да декодират древната ДНК на останките. След това те канят жителите на близкото село Фьорсте да предоставят проби от слюнка. Хухтхаузен е сред 120-те доброволци. "Девет месеца по-късно получих писмо от областната администрация", спомня си той. "В него пишеше: "Вие сте един от наследниците на хората от пещерата." Мислех, че е грешка."

Но не, оказало се истина.

Така по древната ДНК е било реконструирано най-дългото известно родословно дърво в света, както и лицеви реконструкции на трима негови членове, живели тук преди 3 000 години, при които е доста добре запазена ДНК.

Благодарение на ДНК анализа и други методи, учените вече дори знаят как са изглеждали тези хора: ръстът, цветът на очите и косата им са подобни на тези на днешните жители на региона.

Предполага се, че древните хора тук са се занимавали с добив и търговия на сол, за което местните условия са били идеални. Те са извличали "бялото злато" от солена вода, като я изпарявали в глинени съдове.  

Манфред Хухтхаузен има двама сина, единият от които е останал в селото – както стотици негови предци. "Тук е толкова красиво, че можеш да живееш тук вечно", казва той, цитиран от Bild.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
