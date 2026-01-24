Илиян Филипов чакал извинение от Левски, каза каква е разликата между Йорданов и Око-Флекс

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов даде обширно интервю пред колегите от Sportal.bg. Той обясни, че най-малкото, което можело от Левски да направят по сагата с Армстронг Око-Флекс, било да звъннат, да помолят за извинение и да опитат да намерят решение. Бизнесменът разказа как от ЦСКА са го потърсили преди да преговорят с Андрей Йорданов и комуникацията била доста коректна. От "сините" обаче Филипов не видял нещо подобно.

“До ден днешен никой от Левски не се е свързал с мен. Ако някой се отнесе брутално с вас, ще го потърсите ли вие? Най-малкото е някой да каже “извинявай, сгрешихме, нека намерим решение”. До ден днешен никой не го е направил това нещо. Извинявайте, но Ботев Пловдив е институция. Аз съм длъжен да защитя името на Ботев. Ще го направя каквото и да ми струва това", категоричен е Филипов пред колегите от Sportal.bg.

“Разликата е, че директорът на ЦСКА ми звънна и ме попита дали може да стартираме преговори с Андрей Йорданов относно личните му условия, тъй като знаели, че има откупна клауза. Абсолютно коректно. Казах му: “да, стартирайте. Какво е вашето желание, кога искате да го вземете?”. Човекът ме попита: “ако се разберем с него, има ли възможност да го вземем да си прави подготовката с нас?”. Казах му да разговарят с него и да ми се обадят. След един час ми звънна, че са се разбрали с Андрей и помоли да го пуснем да тренира с тях.

Отговорих, че и аз ще помоля нещо. Тъй като е с откупна клауза от само 100 000 евро, ако има възможност да запазим 10% от следващ трансфер, защото целия сезон му осигурихме титулярно място. Директорът попита собственика и след 5 минути ми върна “окей”. Постъпиха абсолютно коректно и нормално. Видяха и от нас коректно отношение. Докато никой никога от Левски не е звънял да пита за Око-Флекс", обясни собственикът на Ботев Пловдив.

