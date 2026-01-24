Любопитно:

Гранд от Първа лига прекрати предсрочно лагера си в Турция

Ботев (Пловдив) прекратява предсрочно подготвителния си лагер в Анталия, Турция, съобщиха от футболния клуб. Причина са лошите метеорологични условия, които не позволяват провеждането на нормален тренировъчен процес. В днешния следобед „канарчетата“ ще имат занимание във фитнеса, след което ще отпътуват за Пловдив. Още от понеделник „жълто-черните“ ще бъдат в лагерна обстановка на Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“.

Спортно-техническият щаб реагира мигновено на създалите се обстоятелства и следващата сряда „канарчетата“ ще играят контрола със Спартак (Варна) в Пловдив. За края на следващата седмица ще бъде намерен още един опонент, с който ще завърши зимната подготовка на пловдивчани, уточниха още от клуба.

Джем Юмеров
